Compirà 40 anni martedì prossimo

Alessandro Diamanti è nato a Prato il 2 maggio 1983. Prato, Empoli, Fucecchio, Florentia Viola e Albinoleffe le prime squadre. Nel 2007 passa al Livorno in A, dove prima retrocede e poi vince il campionato di B. Quindi il trasferimento al West Ham di Gianfranco Zola: 8 reti in 28 partite di Premier. Nel 2010 il ritorno in Italia col del Brescia, preludio all’avventura in rossoblù, che dura dal 2011 al 2014. Bilancio: 22 reti in 88 partite. Dopo l’anno al Guanghzou le esperienze con Fiorentina, Watford, Atalanta, Palermo e Perugia. Nel 2018 torna al Livorno (salvezza in B) e nel 2019 diventa un calciatore del Western United, club australiano di Melbourne, con cui nel 2022 vince il titolo nazionale.