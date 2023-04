Con Adama titolare riecco i ’clean sheet’

Contro il muro Soumaoro sabato al Gewiss Stadium sono andati a sbattere tutti gli attaccanti di Gasperini. Dove c’è Adama non si passa: questa, da qualche partita, è diventata la regola. E così Motta, che della meritocrazia ha fatto una ragione di vita, da quattro gare è tornato a dargli una maglia da titolare. Del resto solo un guaio muscolare a febbraio aveva fatto saltare al roccioso difensore francese le sfide con Fiorentina, Monza e Samp. Altre due gare viste dalla panchina (con Inter e Torino) perché era ancora in fase di rodaggio e a seguire il via libera con Lazio, Salernitana, Udinese e Atalanta: nel dubbio tre su quattro sono stati ‘clean sheet’. Soumaoro fuori dal campo è muto come un pesce ma in campo parla il linguaggio che più piace a compagni e allenatore: applicazione, determinazione, fisicità e mutuo soccorso. Adama ‘The Wall’ era una delle certezze anche di Mihajlovic. Il suo tallone d’achille, nei primi mesi di serie A, erano gli improvvisi black-out, che hanno regalato qualche penalty di troppo agli avversari. Ma anche quel difetto ora non c’è più.