Con il Monza già 19mila spettatori Un entusiasmo che contagia tutti

di Marcello Giordano

Bologna ci crede: sognare è possibile. Di più: il sogno del salto di qualità si tocca con mano. Perché il Bologna stringe i denti. A raccontarlo, prima del -1 in classifica rispetto al settimo posto, i duemila bolognesi al seguito dei rossoblù al Franchi.

Il successo del Franchi alimenta il clima di entusiasmo. La prevendita in vista della sfida casalinga del Bologna con il Monza di domenica è partita con il botto: già 19mila le presenze previste al Dall’Ara, quando al match mancano ancora cinque giorni. La cornice d’eccezione non mancherà, a conferma di una connessione ristabilita tra squadra e pubblico. I giocatori spingono. E festeggiano la vittoria con la Fiorentina sui social con l’hashtag ‘derby’, a dimostrazione della comprensione dell’importanza della sfida per i tifosi: è un dettaglio che dettaglio non è, considerato che nel recente passato il Bologna è stato accusato di non comprendere e vivere tifo e ambiente circostante.

Invece, questa volta, prova ad andare oltre: oltre l’obiettivo di un campionato tranquillo e soprattutto oltre l’emergenza. Anche qui, la connessione è completa. Da un paio di mesi Thiago Motta e i suoi ragazzi convivono con l’emergenza: dalle cinque alle otto assenze per gara. Argomento passato in secondo piano, ma che esiste e con cui si dovrà fare i conti anche con il Monza. Con una difficoltà in più: perché Lucumì, diffidato, al Franchi ha rimediato un giallo ingiusto che farà scattare la squalifica. E allora c’è una difesa da reinventare, perché Bonifazi resta ai box, e Soumaoro è stato sottoposto ieri a nuovi esami.

"Gli esami cui è stato sottoposto Soumaoro – dice una nota rossoblù – hanno evidenziato una lesione di basso grado al bicipite femorale destro. Il giocatore osserverà alcuni giorni di terapie e allenamento personalizzato". Ma il giocatore vorrebbe esserci.

Da valutare anche Medel e De Silvestri. Se saranno abili e arruolabili, il tecnico potrebbe provare Medel al centro della difesa in coppia con Sosa, certo di una maglia da titolare per domenica. Ma il Monza ha in Petagna l’attaccante di riferimento, motivo per cui Motta potrebbe non arretrare Medel. Possibile lo spostamento di Posch al centro, con Cambiaso terzino destro e uno tra Kyriakopoulos e Lykogiannis a sinistra, per contrastare i centimetri e i chili dell’ex attaccante di Napoli e Atalanta. Ma qualora Motta, che ieri sera era all’U-Power Stadium di Monza a seguire da vicino i brianzoli, non intendesse spostare dal ruolo di terzino Posch, ecco che potrebbe esserci una mossa a sorpresa: con la prova di Lykogiannis da centrale, visto che il greco ha chili e centimetri (190). Il tutto ammesso e non concesso che Soumaoro non riesca a stringere i denti: non è al meglio, ma il risentimento muscolare alla coscia destra non pare uno strappo e il giocatore è intenzionato a testare le proprie condizioni. Novità anche da Arnautovic: sarà rivalutato tra domani e giovedì e non è escluso che pure l’austriaco possa tornare parzialmente in gruppo.