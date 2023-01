Con la Cremonese tanta Alma Mater

Lunedì notte, con l’Atalanta, i paganti sono stati 16.953. Non tanti, considerati i due mesi di digiuno in campionato. O forse fin troppi, visto che la notturna di un giorno feriale nel cuore dell’inverno non invoglia ad andare allo stadio. Sta di fatto che, come già per la sfida con l’Atalanta, il club rossoblù ha varato un altro ‘Monday Night’ casalingo con prezzi di favore per gli studenti dell’Alma Mater. Lunedì 23 gennaio al Dall’Ara sarà di scena la Cremonese. La sfida, che è in programma alle 18,30, offrirà la possibilità agli studenti dell’ateneo bolognese di entrare nei distinti con un biglietto a 10 euro. A Casteldebole sperano che Bologna-Cremonese porti qualche spettatore in più sotto gli occhi di Saputo e per questo hanno deciso di abbassare il prezzo del tagliando per gli universitari: dai 15 euro con l’Atalanta ai 10 con la Cremonese. Sperando che funzioni.