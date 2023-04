Con la mappa per le vie di Bologna: orientisti in città

Bologna, 16 aprile 2023 – “Nel centro di Bologna non si perde neanche un bambino”, cantava Lucio Dalla. Anche se qualcuno potrebbe dissentire, sicuramente i circa duecento orientisti che oggi hanno affollato la città concordavano con Lucio.

iazza Maggiore e il cuore del centro storico infatti sono stati teatro di una competizione di corsa orientamento (anche detta orienteering), lo sport con cartina e bussola in cui vince chi nel minor tempo possibile raggiunge in sequenza una serie di punti segnati in mappa.

Circa mezz’ora di corsa, tra vicoli e piazzette, schivando i tanti passanti del T-day e i mille tavolini dei bar.

“L’orienteering – spiegano gli organizzatori della Polisportiva Circolo Dozza – è uno dei pochi sport completi, perché abbina l’aspetto atletico al ragionamento, dovendo costantemente scegliere il tragitto migliore da un punto a quello successivo: per questo è particolarmente indicato per i ragazzi e gli studi dimostrano la sua utilità per lo sviluppo cognitivo dei più piccoli. Ma il bello è che le gare coinvolgono tutti, uomini e donne, piccoli e anziani. Abbiamo categorie per ogni fascia d’età cosicché, pur correndo da soli, si gareggia tutti insieme nello stesso posto, in questo caso Bologna, con percorsi di difficoltà e lunghezze diverse, magari incrociandosi lungo la strada. Tante sono le famiglie in cui si iscrivono sia genitori che figli, confrontandosi poi al termine della corsa su chi abbia faticato di più o commesso meno errori”.

I partecipanti, partiti da piazza Roosvelt, hanno percorso alcune delle vie più caratteristiche seguendo i percorsi tracciati da Massimo Balboni, un veterano della disciplina, passando per i vicoli del ghetto, piazza Santo Stefano, piazza Galvani e finire trionfalmente in piazza Maggiore, letteralmente tra due ali di folla, formatasi coi passanti incuriositi attorno al traguardo.

Tra i tanti partecipanti, molti dei quali provenienti da fuori regione, nella categoria assoluti uomini ha trionfato Cristian Greci dell’Atletica Inteflumina (Cremona), mentre tra le donne Caterina De Nardis della Polisportiva Masi di Casalecchio di Reno. Tra i giovani, Giada Bonato del CSI Sasso Marconi e Samuele Ghidini (Atletica Interflumina).