Con l’Inter verso il tutto esaurito

Aspettando Bologna-Inter c’è un Dall’Ara che viaggia verso il tutto esaurito: ad oggi i titoli d’ingressi portano gli spettatori a quota 25 mila. Esauriti i tagliandi di curva Bulgarelli e San Luca, oltre allo spicchio di curva ospiti, restano posti disponibili tra tribuna e distinti: ma a questo ritmo per la sfida di domenica alle 12,30 si potrebbe arrivare al tutto esaurito. Sul fronte squadra la preoccupazione principale è legata alle condizioni di Posch, uscito malconcio al Ferraris dopo una contusione all’anca, ma c’è fiducia. Il verdetto è rimandato ad oggi, quando verranno effettuati gli esami. Buone chance di tornare in gruppo, invece, per Soumaoro e Sansone. Torna anche Arnautovic, che ha scontato il turno di squalifica: in quali condizioni Motta lo capirà nella settimana di lavoro che comincia oggi alle 15 a Casteldebole.