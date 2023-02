"Con un Bologna così è lecito sognare"

di Massimo Vitali

"L’Europa? Perché no". E anche chi pensa che agguantare il settimo posto a giugno non sia semplice non pone limiti alla provvidenza: "Adesso che abbiamo una squadra che gioca a calcio sognare è lecito. E non costa nulla".

Dopo il colpo da tre punti al Franchi, e una classifica che invoglia, ieri la città del calcio si è risvegliata con quel retrogusto dolce di impresa possibile che a queste latitudini è merce rara.

"Non vedo perché non si debba puntare ad andare in Europa", dice Massimo Coviello, che legge il mondo rossoblù dal bancone del Bar Pantheon: "Motta non è il genere di allenatore che mi fa impazzire, ma bisogna riconoscere che mette in campo bene la squadra. Più che altro oggi si vede la mano di Sartori, che ha fatto un bel lavoro in estate. Poiché non abbiamo una proprietà inferiore a quelle di Atalanta, Torino e Fiorentina, l’importante a giugno sarà tenere i giocatori bravi".

Esercizio complicato far tornare i conti senza rinunciare ad alimentare le ambizioni. "Motta ha fatto un grande percorso, portando entusiasmo nella squadra e in tutto l’ambiente – osserva Dario De Paz, tra le stoffe del suo negozio di abbigliamento –. Giochiamo da un mese senza Arnautovic, ma chi va in campo sputa il sangue. La squadra c’è e sono convinto che in estate Sartori potrà incidere ancora di più. Arrivare in Europa subito è difficile, ma da tifoso sarei già contento che non si mollassero gli ormeggi in anticipo".

Un Bologna che vince piace anche a chi il calcio non lo vive come una passione quotidiana.

"Se la squadra della città ottiene risultati importanti è un vantaggio per tutti – spiegano Beatrice Rubbini e Clara Di Gioia –. Con un Bologna in Europa oltre che i turisti potremmo ospitare tanti nuovi tifosi e questo sarebbe un valore per gli operatori commerciali".

"L’ultima volta che ho visto il Bologna dal vivo è stato la notte del ritorno in A, nel 2015 – ricorda Michelle Martina Branca – . Però l’atmosfera dello stadio mi entra in casa sempre, abitando nel quartiere Saragozza a due passi dal Dall’Ara. Fin qui questo Bologna è stato un po’ un ‘vorrei, ma non posso’, una squadra che a volte mostra tutto il suo potenziale e che a volte si perde. Speriamo che con Motta abbiamo imboccato la strada giusta".

Lo spera anche un fedelissimo come Andrea Roda. "Tutti gli anni noi tifosi sogniamo che succeda qualcosa di bello – dice –. Motta è stato bravo a consolidare il gruppo, cambiando l’umore, oltre che il rendimento, dei giocatori. Orsolini, per esempio, oggi mi sembra più sereno e felice. E anche ad ascoltare le interviste si percepisce un’aria nuova, che promette tanto".

"All’ottavo anno di Saputo speravo di essere un po’ più avanti – ammette Paolo Barbieri, titolare della storica formaggeria del Mercato delle Erbe –. Ma io che ho visto dal vivo lo scudetto del ‘64 non vedo perché non dovrei sperare di tornare a vedere un Bologna in Europa".

L’estrema sintesi del viaggio al Franchi è di Maurizio Odorici: "Dopo tredici anni siamo andati a Firenze e finalmente ci siamo mangiati una Fiorentina!".

Auspici a seguire: "Da un lato dobbiamo tenere i piedi per terra, perché la troppa euforia non va bene. Dall’altro però guardo la classifica, vedo la Juve messa così e allora dico: per l’Europa almeno proviamoci".