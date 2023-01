Conegliano, Novara, Bergamo e Milano: la Final four è servita

Saranno Conegliano, Novara, Bergamo e Milano a contendersi la Coppa Italia femminile di volley, targata Frecciarossa. La Final Four andrà in scena domani e domenica all’Unipol Arena. La detentrice del trofeo, Conegliano, aveva strappato il pass martedì, regolando in tre set (25-12 25-19 25-12) Cuneo. Mercoledì l’hanno poi raggiunta Novara, grazie al 3-1 su Chieri (25-19, 25-23, 23-25, 27-25), Milano che piegato in tre set Casalmaggiore (25-23, 28-26, 25-16), mentre Bergamo è la sorpresa dei quarti e ha piegato 3-2 Scandicci (20-25, 25-22, 15-25, 25-23, 15-13). Le semifinali sono in programma domani: alle 18,30 Conegliano-Novara, mentre dalle 21, il derby lombardo tra Milano e Bergamo. Entrambe le gare saranno trasmesse in diretta su Rai Sport come pure la finalissima, in programma alle 18 di domenica.

Ieri, infine, sono terminati gli ultimi biglietti in promozione riservati alle società sportive e restano a disposizione sul circuito Ticketone i tagliandi riservati alle tifoserie delle quattro squadre per la due giorni. La due giorni sarà presentata questa mattina.

Marcello Giordano