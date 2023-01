Conegliano-Novara è la prima sfida

A contendersi la Coppa Italia Frecciarossa di A1 saranno quattro squadre. Oggi alle 18,30 ci sarà la prima semifinale fra Prosecco Doc Imoco Conegliano e Igor Gorgonzola Novara, mentre alle 21 saranno di scena Volley Bergamo 1991 e Vero Volley Milano. La finale fra le due vincenti, invece, è in programma domani sempre all’Unipol Arena alle 18. Ma in cartellone c’è anche la sfida per il trofeo di A2 che andrà in scena sempre domani, alle 14, fra Valsabbina Millenium Brescia e Roma Volley Club. "È facile e divertente giocare in una squadra così forte – dice la polacca Joanna Wolosz, capitana di Conigliano –. Questo per noi è un obiettivo estramamente importante e lo onoreremo al meglio. Spesso le semifinali possono essere anche più ostiche della finale, quindi mai abbassare la guardia".

Tutte le partite saranno in diretta su RaiSport.

m. a.