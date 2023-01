Conegliano regina, che show all’Unipol Arena

CONEGLIANO

3

MILANO

0

(25-17 25-23 25-19)

Prosecco Doc Imoco Conegliano: Squarcini 6, Haak 23, Robinson-cook 10, Lubian 7, Wolosz 2, Plummer 10, De Gennaro (L), Gennari, De Kruijf. Non entrate: Fahr, Pericati (L), Carraro, Gray, Bardaro. All. Santarelli.

Vero Volley Milano: Stevanovic 3, Orro, Larson 2, Folie 4, Thompson 17, Sylla 5, Parrocchiale (L), Davyskiba 5, Rettke 2, Stysiak 1, Negretti (L), Candi, Camera. Non entrate: Begic. All. Gaspari.

Arbitri: Vagni, Pozzato.

Note. Spettatori: 7800, Durata set: 22’, 25’, 26’; Tot: 73’. MVP: Haak.

Nessuna frase può considerarsi più azzeccata per la Prosecco Doc Imoco Conegliano che, dopo la rivoluzione estiva, si conferma ancora protagonista indiscussa della pallavolo italiana. Nella fantastica Unipol Arena di Casalecchio di Reno, con 8.100 spettatori in visibilio, accorsi per assistere alla finale della 45^ Coppa Italia Frecciarossa, le pantere regalano un’altra prova maiuscola contro la Vero Volley Milano, che cede 3-0 dopo aver combattuto nei due set iniziali, prima della resa nella terza frazione. Protagonista, neanche a dirlo, Isabelle Haak, superlativa MVP con 23 punti e il 54% (!) dal campo, accompagnata dalle americane Plummer e Cook (20 punti in coppia), dalle accelerate di Lubian e dai muri di Squarcini. Quinta Coppa Italia per Conegliano, quarta consecutiva per il bicampione del mondo in carica Daniele Santarelli, e 19° titolo dal 2012, anno di fondazione della società. Ha lottato la squadra di coach Gaspari, soprattutto nei primi due set con un’ottima Jordan Thompson, autrice di 17 punti, ma la minor efficienza sia in ricezione (65% contro 43%) che in attacco (40% contro 22%) hanno pesato nell’andamento del match. Così coach Santarelli: "Sono molto felice per tutti i tifosi che sono venuti, è una bella festa per tutti. Questa è la quarta Coppa Italia consecutiva e questo vuol dire che stiamo facendo un grande lavoro".