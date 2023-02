Pesante sconfitta per 4-1 del Tottenham di Antonio Conte (avversario del Milan martedì nell’andata degli ottavi di Champions) sul campo del Leicester. In rete Mendy, Maddison, Iheanacho e Barnes, dopo l’iniziale vantaggio Spurs di Bentancur. In panchina si è comunque rivisto il tecnico italiano dopo l’operazione alla coliciste. Pareggio per 1-1 per la capolista Arsenal con il Brentford nella 23ª della Premier League, Gunners avanti con Trossard, pareggio ospite di Toney. Vittoria per 2-1 del Wolves - in dieci per un doppio giallo a Lemina - sul campo del Southampton: decisivi un autogol di Bednarek e un guizzo di Joao Gomes, dopo il vantaggio di Alcaraz.

È 1-1 tra il Crystal Palace e il Brighton di De Zerbi con gol di March e Tomkins.