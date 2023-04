Contro le big e senza centravanti: per il Bologna aprile è la prova del 9

di Marcello Giordano

Il mese della verità è partito con il piede giusto. Dopo il ko con il Torino e i pareggi con Lazio e Salernitana, che hanno consentito a Torino, Fiorentina e Sassuolo di tornare in corsa nella lotta per il settimo-ottavo posto, il Bologna ha trovato la vittoria del rilancio con l’Udinese. Ma il bello sta per arrivare: le prove del nove, quelle che diranno se i rossoblù di Thiago Motta possano essere davvero competitivi per un salto di qualità immediato e per l’Europa, sono alle porte. Anche perché i prossimi turni, mettono in fila una serie di scontri per le dirette concorrenti che promettono di definire i rapporti di forza della classifica. Si parte sabato, con Lucumì e compagni di scena a Bergamo, contro l’Atalanta sesta in classifica a soli due punti dalla zona Champions, ma con otto punti in più dei rossoblù, che hanno (l’ultima) ghiotta occasione di ridurre il gap con quel sesto posto che significa Europa League diretta. Il Bologna scenderà in campo alle 16.30, alle 20.45, invece, al Franchi, la Fiorentina, pari classifica dei rossoblù, affronterà la Juventus con l’obiettivo di avvicinare la settima della classe. Week end cruciale, dunque: ma è solo il primo. Perché sabato 15 aprile sarà di nuovo tempo di big match al Renato Dall’Ara: a Bologna arriverà il Milan campione d’Italia rilanciato dal 4-0 sul Napoli. E nel posticipo di lunedì 17, la Fiorentina ospiterà l’Atalanta e non è un dettaglio.

Non è un dettaglio neppure il fatto che con l’Atalanta mancheranno nuovamente Cambiaso e Arnautovic, ancora alle prese con il lavoro in palestra e non è da escludere che i due possano essere indisponibili anche con il Milan: ergo le prossime due sfide saranno un’ulteriore prova del nove per il Bologna di un Thiago Motta che è stato capace di cucire un’abito alla squadra in cui tutti l’assenza di uno diventa opportunità per altri e la mancanza di una punta di ruolo trasforma i rossoblù in cooperativa del gol: protagonisti Posch, Ferguson, Moro, Barrow, Lykogiannis, Dominguez, Soriano, Aebischer e Orsolini, che portano in dote 23 gol nella sola gestione Motta della stagione al di fuori delle punte Arnautovic e Zirkzee. Il mese della verità include pure la trasferta in casa di un Verona che pare in calo (2 punti nelle ultime 6 giornate) ma alla disperata ricerca di punti salvezza: e in quest’occasione, il Bologna, oltre a dover vincere, sarà spettatore interessato di Atalanta-Roma e Juventus-Napoli. Infine, il 30 aprile, al Dall’Ara, Bologna-Juventus, da sempre sentitissima. Una vittoria casalinga sulla Juventus è impresa che i bolognesi attendono dal ‘98? Riuscirà Thiago nell’impresa? Nell’attesa, una cosa è certa: se a Bologna si parlerà di futuro non prima di maggio è perché in questo mese d’aprile si fa la classifica o si dice addio ai sogni di gloria. E farà tutta la differenza del mondo.