"Cooperativa del gol Come con Ulivieri"

"Fare risultati importanti nonostante l’assenza di Arnautovic non era scontato. A me questa squadra ricorda un po’ la cooperativa di Ulivieri, dove non c’era un vero bomber, ma in gol andavano un po’ tutti". Se Paolo Mengoli risfoglia le pagine del Bologna di Renzaccio, che trent’anni fa sacrificava i singoli sull’altare del mutuo soccorso, è già la prova che sta parlando di un Bologna che è tornato a trasmettere emozioni.

"In campo vedo un gruppo con una mentalità vincente – osserva –. Il settimo posto, che dipende molto dalla penalizzazione della Juve, mi sembra molto difficile da raggiungere. Sarebbe bello arrivare ottavi, in modo da essere il prossimo anno testa di serie in Coppa Italia, competizione che nei primi turni ci riserva sempre delle brutte sorprese".

Un passo alla volta però. "Quelle con Atalanta, Milan, Verona e Juve sono partite che diranno molto sulle nostre ambizioni. Già Bergamo potrebbe dare un segnale: tornare da là con un pareggio sarebbe la prova che siamo pronti a fare le cose in grande. E spero che Motta resti qui a lungo".