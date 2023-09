Coppa Davis 2023 a Bologna: è il giorno dell’Italia

Bologna, 13 settembre 2023 – È il giorno dell’Italia per il girone A della Coppa Davis 2023. È il giorno del grande tennis. Alle 15 il match d’esordio contro il Canada, campione uscente: una rivincita dello scorso anno. A sfidarsi sono il numero 38 della classifica singolare Sonego e il numero 100 Galarneau. Poi la sfida tra Diallo e Musetti, infine il doppio tra Bolelli e Vavassori contro Pospisil e Galarneau.

Fuori dall’Unipol Arena alle 12 è già pieno di bambini in gita con le scuole, che con palline e racchette alla mano danno vita ai primi scambi. Il ‘villaggio’ realizzato come nei tornei più prestigiosi del circuito ha colorato di verde tutta l’area intorno al palasport di Casalecchio di Reno. La febbre del tennis si fa sentire e l’emozione di vedere giocare i propri beniamini è forte: poco importa delle esclusioni eccellenti, come quelle di Jannik Sinner e Matteo Berrettini, la voglia è quella di divertirsi e di lasciarsi i malumori alle spalle. Ci sono Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego, Matteo Arnaldi, Simone Bolelli e Andrea Vavassori e i piccoli tennisti di domani sono già in visibilio.

Primo giorno di Coppa Davis all'Unipol Arena di Bologna

Se fuori dal palazzetto c’è folla intorno all’entrata per sbirciare i campioni, dentro è quasi pieno: si scaldano i canadesi e i ragazzi della Nazionale capitanata da Filippo Volandri. I seggiolini sugli spalti sono ancora vuoti, ma tutti completamente colorati di azzurro, con sopra una scritta: “Forza Ragazzi”. A bordo campo, si staglia imponente l’insalatiera in tutto il suo splendore: il massimo trofeo per il tennis maschile a squadre.

Nella ‘Media area’ giornalisti da tutti i Paesi del mondo, in particolare Canada, Cole e Svezia, impazzano qua e là per raccontare agli appassionati il grande show della Davis. Telecamere, fotografi, dirette tv e streaming che animano ancora di più le ore prima del debutto.

E, mentre in piazza Maggiore regnano sovrani i due campetti tra il Crescentone e Palazzo d’Accursio, sotto le Torri il ‘verde’ simbolo della Coppa Davis si è preso la scena ed è pronto a regalare una settimana piena di emozioni. Si replica venerdì contro il Cile e domenica contro la Svezia.