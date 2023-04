Coppa Italia a Ostia, Gasparri è secondo

Tempo di raccolta per il Budokan Institute del maestro Francesco Di Feliciantonio, presente a Ostia (Roma) per le finali di Coppa Italia A1 di judo. Sulla carta il Budokan avrebbe avuto diritto a tre posti. Ma con Andrea Bertuzzi impegnato negli studi (Erasmus) e Gian Marco Coppari fermo per infortunio, l’unico sul tatami era Daniele Gasparri.

A seguire l’atleta il tecnico federale Alessandro Ansaloni che ha potuto guidare il cammino di Gasparri, conducendo il ragazzo fino alla conquista della medaglia d’argento. Gasparri parte benissomo con i netti successi ottenuti contro Roberto Campi (Robur et Fides) e Francesco Fidone (Koizumi Scicli). Nella finale per l’oro, però, emerge il talento del napoletano Kwady Anani Sansei. Sconfitta a testa alta per Daniele che, tra l’altro, migliora il bronzo che aveva ottenuto nella precedente edizione.