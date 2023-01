Coppa Italia, la Vtb ha Padova in semifinale

Chiuso il girone di andata al primo posto del girone D del campionato di B1 femminile, con tre punti di vantaggio sulla seconda e 9 sulla prima esclusa dai playoff, in casa Volley Team Bologna è tempo di sosta. Il campionato riprenderà il 4 febbraio, ad Ancona, sul campo della Clementina. Tempo utile a coach Zappaterra e alla sua Fcr Edil per un richiamo di preparazione e ai dirigenti per pensare alla Coppa Italia di serie B, che si disputerà il 7 e 8 aprile e per il quale il club intende candidarsi come organizzatore. La Federvolley ha infatti comunicato gli accoppiamenti per le semifinali di B1 femminile, che includerà anche Costa Volpino Bergamo, Altafratte Padova e Arzano Napoli (esclusa Torino, quinta miglior prima dei cinque gironi). Bologna, terza miglior capolista, affronterà Padova, formazione già sconfitta in amichevole (3-1) nel corso della stagione, contro cui disputerà una nuova amichevole il 2 febbraio, in vista della ripresa del campionato. L’altro accoppiamento vedrà sfidarsi invece Costa Volpino e Arzano. Entro il week end Volley Team Bologna completerà le carte necessarie da presentare in Federazione per candidare Bologna come piazza che ospiterà la manifestazione, con finali al Paladozza e semifinali a Castelmaggiore e Trebbo di Reno: semifinali e finali che vedranno impegnate anche le squadre di B maschile e B2 femminile. Resta da capire se in Federazione arriveranno altre proposte di club disposti a organizzare la manifestazione: c’è tempo fino al 5 febbraio e la decisione sulla piazza a cui sarà concesso di ospitare la rassegna arriverà poi intorno al 10 febbraio.

Marcello Giordano