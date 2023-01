Cordinier, recupero decisivo

Mannion 6 (in 17’ 01 da due, 15 da tre, 57 dai liberi, 5 rimbalzi, una persa, una recuperata, 3 assist). Rientra dopo un infortunio alla spalla destra e non tanto male se non fosse che ha ripreso il vizio di voler fare tutto da solo.

Belinelli 6 (in 18’ 34 da due, 02 da tre, un rimbalzo, una persa, una recuperata, 2 assist). Ha lo spazio per brillare, ma non trova la via del canestro. Non riesce ad accendersi, ma non fa neppure danni.

Bako 5,5 (in 19’ 11 da due, 4 rimbalzi). Difficile da una sufficienza ad una prestazione così soffice eppure qui non ci sono i marcantoni dell’Eurolega.

Shengelia 7 (in 18’ 510 da due, 12 da tre, 24 ai liberi, 4 rimbalzi, 4 perse, un recupero, 3 assist). Fa tante buone cose e il tecnico che gli viene appioppato trova parecchie giustificazioni, perché non è facile non protestare quando sono i tre arbitri a non essere convinti delle loro decisioni.

Hackett 7,5 (in 27’ 13 da due, 45 da tre, 34 ai liberi, 4 rimbalzi, 4 perse, 3 assist). Meriterebbe un voto migliore, ma siccome è già capitato che dopo una buona prova ne ha infilate una serie non positive, è meglio utilizzare la prudenza. In ogni caso uno dei principali protagonisti in questa vittoria.

Mickey 7 (in 22’ 34 da due, 11 da tre, 3 rimbalzi, una persa, 2 recuperate)- In un momento difficile i suoi canestri tolgono l’illusione alla Reyer di aver fiaccato lo spirito combattivo degli avversari.

Camara 6 (in 11’ 11 da due, 3 rimbalzi, 3 perse). Come tutti i giovani fa buone cose mescolate da qualche pasticcio.

Weems 6,5 (in 21’ 23 da due, ½ da tre, un rimbalzo, 2 perse, una recuperata, un assist). Non si limita a fare il compitino, ma in una formazione dove non è più il primo terminale offensivo dimostra una buona precisione.

Teodosic 8 (in 21’ 13 da due, 24 da tre, 23 ai liberi, un rimbalzo, 8 assist)- Questo giocatore da solo vale il prezzo del biglietto, per quello che fa e per quando fa, vale a dire quando tutti gli altri non ci cavano un ragno dal buco.

Cordinier 7,5 (in 16’ 12 da tre, 3 rimbalzi, una persa, una recuperata, 4 assist). Voto gonfiato dalla magata finale.

m. s.