Cori, calore e applausi: così la Virtus vola

di Massimo Selleri

Settemila tifosi virtussini hanno sostenuto la formazione di Scariolo contro la Stella Rossa per una vittoria che ha amplificato l’entusiasmo, tanto che la Segafredo Arena che si sta riempiendo per la gara di giovedì quando arriverà il Barcellona.

In mezzo c’è la partita di domani con il Villeurbanne e quella di domenica a Bologna contro Brescia in un’agenda piena di impegni, dove la squadra ha una sicurezza: il popolo bianconero ha deciso non far mancare il suo supporto per centrare un’impresa che alla vigilia sembrava tutta in salita e che in campo ha rivelato essere ancora più dura.

Per restare in Eurolega anche l’anno prossimo è necessario arrivare almeno ottavi e se a settembre le parole di Scariolo sembravano esagerate – diceva che si trattava di un campionato dove c’erano dieci posti che portavano alla retrocessione e solo otto garantivano la salvezza –, il livello ha dimostrato che le cose stavano proprio così. Il sodalizio con i tifosi è stato uno dei fattori che ha consentito alla Virtus di mettere subito con le spalle al muro i serbi e la società sta cercando di creare le condizioni perché la stessa atmosfera si ripeta contro i catalani, poi l’Eurolega si ferma per dare spazio alla Coppa Italia dove, non è un segreto, la Segafredo si presenta con la volontà di portare a casa questo trofeo.

Le schermaglie europee riprendono il 24 febbraio con i bianconeri che aspettano il Baskonia e si chiuderanno il 13 aprile contro Milano. Sarebbe uno strano gioco del destino se quella partita dovesse decidere le sorti dei bolognesi, vista l’eterna rivalità tra i due club. Sotto le Due Torri arriveranno anche Partizan e Real Madrid. Queste gare saranno inframezzate da sei trasferte ed è chiaro che per arrivare ottavi sarà necessario mettere a segno qualche colpo esterno. Allo stesso tempo avere un pubblico numeroso durante le partite casalinghe potrebbe essere una di quelle carte importanti da giocare qualora ci dovesse essere la necessità di chiedere una wild card perché sul campo non si è riusciti a centrare l’obiettivo della permanenza.

La presenza degli spettatori dice quanto sotto la cenere covasse la voglia dei tifosi di vedere la Virtus tra i top team d’Europa. Non era così scontato perché dall’arrivo di Massimo Zanetti la Virtus ha sempre partecipato alle competizioni per provare a vincerle con l’eccezione di questa Eurolega dove, da subito,si è parlato di una esperienza difficile e ricca di sofferenze. L’atteggiamento della squadra, però, agli occhi di chi ha la V nera nel cuore si è rivelato credibile e questo ha portato a perdonare qualche scivolone di troppo, come il -46 rimediato al Pireo o la sconfitta in casa con Scafati. Oggi la formazione di Scariolo si imbarca per la Francia, con gli infortunati Ojeleye e Lundberg che rimarranno a Bologna.