Corticella Bastano due squilli di Trombetta

Vittoria interna e aggancio alla zona playoff per il Corticella di Alessandro Miramari che, al ‘Biavati’, fa il suo dovere regolando 3-0 il fanalino di coda Certaldo. Dopo un primo tempo povero di emozioni e chiusosi a reti bianche, nella ripresa i biancazzurri sono rientrati in campo più decisi e, grazie alla doppietta di Trombetta e al sigillo intermedio di Farinelli, hanno fissato il punteggio sul definitivo 3-0. Grazie a questo successo, il team della presidentessa Roberta Bonfiglioli si trova ora al quinto posto a pari-merito con Imolese e Carpi, squadre che ha già battuto in questa prima parte di stagione.

La prima frazione di gioco è stata, come anticipato, decisamente povera di emozioni. Per assistere alla prima occasione da gol si deve infatti attendere la mezz’ora: sugli sviluppi di una velocissima ripartenza di Farinelli, la sfera giunge sui piedi di Casadei che, da buona posizione, lascia partire una conclusione centrale controllata senza affanni dall’estremo difensore avversario. Cinque minuti più tardi, sul fronte opposto, è il Certaldo a fallire una buona palla-gol per il vantaggio: è Romei, scattato sul filo del fuorigioco, a entrare in area e scagliare un violento tiro che sfuma sopra la traversa. Nella ripresa i padroni di casa rientrano in campo con il chiaro intento di sbloccare l’incontro, ma i continui tentativi offensivi dei biancazzurri si scontrano contro l’ordinato muro difensivo eretto dai viola toscani. Al 22’, però, il Corticella riesce a passare. Mordini si incunea in area e viene atterrato da un avversario, con l’arbitro che decide di decretare la massima punizione: sul dischetto si presenta lo specialista Trombetta che, con freddezza, non lascia scampo a Fontanelli. Il Certaldo accusa il colpo e, alla mezz’ora, la band di Miramari trova il raddoppio: l’ottimo Mordini lavora un bel pallone sulla destra e lo mette in mezzo per Farinelli che, da eccellente rapace d’area, gonfia la rete.

Galvanizzato dal doppio vantaggio, il Corticella continua a premere sull’acceleratore e, al 40’, arriva il tris: al termine di una bella azione corale, Bertani colpisce il palo, con Trombetta che, come spesso accade, si dimostra il più lesto ad avventarsi sulla sfera e a scaricarla in porta. Reduce da due vittorie consecutive, la formazione di Miramari cercherà di dare ulteriore continuità ai risultati nel prossimo match in programma domenica sul campo della penultima della classe Borgo San Donnino.

Nicola Baldini