Corticella da sogno, Mezzolara da applausi

CORTICELLA

1

RAVENNA

0

CORTICELLA: Bruzzi, Tcheuna, Menarini, Chmangui, Cudini, Ercolani, Larhrib (25’ st Oubakent), Sadek, Trombetta (19’ st Leonardi), Marchetti (7’ st Campagna), Farinelli (31’ st Amayah). A disp. Cinelli, Mambelli, Arnofoli, Ferraresi, Bonetti. All. Miramari.

RAVENNA: Venturini, Milani (18’ st Ndreca), Tafa, Boccardi (22’ st D’Orsi), Magnanini, Tabanelli (18’ st Lussignoli), Capece (30’ st Melandri), Abbey, Grazioli (45’ st Spinosa), Marangon, Guidone. A disp. Fontanelli, Luciani, Spezzano, Calandrini. All. Gadda.

Arbitro: Rinaldi di Novi Ligure.

Rete: 13’ st Larhrib.

Note: ammoniti Leonardi, Farinelli, Menarini, Sadek, Campagna, Milani, Abbey, Boccardi.

di Nicola Baldini

Non ci sono ormai più parole per descrivere la straordinaria stagione di cui si sta rendendo protagonista il Corticella. Grazie al successo di misura contro la corazzata Ravenna, la band di Alessandro Miramari sale infatti all’ottavo posto, a quota 43 punti, e a un passo dalla salvezza (stimata attorno ai 46). Neo-promossa imbottita di giovani, la formazione biancazzurra era data da molticome la Cenerentola del campionato e invece, grazie alla volontà di imporre sempre e comunque il proprio gioco offensivo e palla a terra, ha saputo ribaltare i pronostici iniziali. Il Ravenna, battuto anche all’andata, è solo una delle vittime illustri che, nel corso di questa indimenticabile stagione, capitan Oubakent e compagni sono stati capaci di mettere a referto. Oltre ai giallorossi, il Corticella ha infatti sgambettato realtà del calibro di Forlì (sia all’andata che al ritorno), Lentigione, Fanfulla e Carpi. Ma venendo alla cronaca le due squadre si affrontano a viso aperto, faticando però oltremodo a rendersi pericolose dalle parti dei portieri avversari. Al 21’, su un cross dalla sinistra, Magnanini stacca bene di testa senza tuttavia riuscire ad inquadrare lo specchio. Al 39’ bella occasione per gli ospiti per portarsi in vantaggio: Marangon calcia a botta sicura dal limite dell’area piccola, ma Bruzzi si supera e salva in corner. Al 13’ della ripresa, il Corticella trova il gol partita: Larhrib salta secchi due avversari e, una volta entrato in area, lascia partire una conclusione che non lascia scampo all’estremo difensore giallorosso. Nel finale, il Ravenna preme forte, ma le maglie difensive si stringono al massimo fino all’esplosione di gioia finale.