Corticella e Mezzolara a caccia di conferme

BUDRIO

È nei momenti più difficili che si capisce chi possiede attributi e chi no. E il Mezzolara di Michele Nesi ha indubbiamente dimostrato di averli. Dopo un inizio di girone di ritorno horror (due punti nelle prime sette partite) anche a causa del calendario complicato e di infortuni in ruoli nevralgici del campo, la formazione biancazzurra, che aveva chiuso l’andata all’eccezionale quota 30 punti, si è ritrovata ad un passo dal baratro. Ma, proprio quando il rischio di essere risucchiati in zona playout sembrava concreto, ecco che il team budriese ha saputo sfoggiare due prestazioni di alto livello che gli hanno permesso di centrare sei punti e di dare una bella boccata di ossigeno a livello di classifica.

Dopo la vittoria di misura sul campo del fanalino di coda Salsomaggiore – squadra sì virtualmente retrocessa, ma che, come è giusto che sia, non sta regalando niente a nessuno – capitan Roselli e compagni sono stati capaci di schiantare con un netto 3-0 la diretta rivale per la salvezza Sant’Angelo. Questo importante successo, arrivato domenica scorsa al ‘Pietro Zucchini’ di Budrio, ha consentito alla band di Nesi di portarsi al decimo posto in classifica, a quota 38 punti, e con ben sei lunghezze di vantaggio sull’ultima squadra (proprio i lombardi del Sant’Angelo) che a oggi sarebbe coinvolta negli spareggi per non retrocedere. A questo punto, l’obiettivo del Mezzolara non può che essere quello di cercare di continuare su questa strada. Anche se l’avversario odierno è, per blasone e qualità della rosa, di quelli da prendere con le molle. I biancazzurri faranno infatti visita al Prato, squadra costruita in estate per fare bene, ma che, a causa di varie vicissitudini, si trova attualmente inguaiato nella bagarre per non retrocedere. In settimana, i toscani hanno perso nettamente 3-0 il recupero interno contro la capolista Giana Erminio e l’obiettivo sarà ovviamente quello di cercare di riscattarsi. Ma la grande voglia di raccogliere un risultato positivo ce l’ha anche il Mezzolara, che farà di tutto per avvicinarsi il prima possibile alla fatidica quota di 44-45 punti.

Nicola Baldini