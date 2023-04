Corticella e Mezzolara, bisogna crederci

BUDRIO

Il recente successo di misura sul campo dell’Aglianese ha rappresentato un autentico toccasana per il Mezzolara di Michele Nesi che, nel momento più complicato della stagione, ha finalmente centrato una vittoria che mancava dal 19 febbraio (3-0 al Sant’Angelo). Dopo quell’importante affermazione contro la diretta rivale lombarda, il team biancazzurro ha raccolto il magrissimo bottino di quattro punti in sette partite, ruolino che ne aveva notevolmente complicato il cammino salvezza. Prima di domenica scorsa, capitan Roselli e compagni erano infatti in zona playout ma, grazie all’exploit in terra pistoiese firmato Bocchialini, il team budriese è salito a quota 45 a pari-merito con Lentigione e Sant’Angelo (il Mezzolara è però da considerare davanti grazie agli scontri diretti). In settimana, poi, è arrivato un altro scossone per la classifica del girone D di Serie D. Come previsto, il Fanfulla è stato infatti penalizzato di quattro punti per aver utilizzato per più partite un calciatore che doveva ancora scontare una giornata di squalifica dalla stagione precedente. Ciò ha fatto precipitare la formazione di Lodi (passata da 46 a 42) al quintultimo posto, con la band di Nesi che, attualmente, staziona addirittura al dodicesimo.

Guai, però, a sentirsi arrivati visto che tra il Mezzolara e la quartultima Correggese vi sono appena tre lunghezze di distacco con ben sei squadre in tre punti. Sia chiaro, il passo in avanti è stato evidentemente fatto, ma, per blindare l’ennesima permanenza in categoria senza dover passare attraverso i playout, il team budriese dovrà macinare ancora punti. L’ideale sarebbe quello di riuscire a farlo oggi, alle 15, al ‘Pietro Zucchini’ di Budrio, contro il Real Forte Querceta. Impresa tutt’altro che semplice da realizzare visto che la formazione toscana, tra le più belle sorprese di questo campionato, si trova attualmente al quinto posto in piena zona playoff. Servirà dunque una grande prestazione ai biancazzurri per portare a casa un risultato positivo e presentarsi così con maggiore tranquillità all’ultima sfida in programma domenica prossima a Riccione.

Nicola Baldini