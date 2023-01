Corticella e Mezzolara, che brutte cadute

di Nicola Baldini

Pomeriggio da dimenticare per il Corticella di Alessandro Miramari che, al ‘Biavati’, nel primo turno infrasettimanale di questo 2023, cade 4-0 contro la diretta rivale per la salvezza Crema. E pensare che, nei primi minuti di gioco, i biancazzurri erano apparsi più pimpanti degli avversari lombardi. Già al 2’ capitan Oubakent ci prova con una staffilata che non inquadra lo specchio della porta. Al 10’ un tentativo di tap-in di Menarini viene salvato in corner da un provvidenziale intervento di un difensore. Quattro giri di orologio più tardi è Farinelli a calciare da buona posizione, ma a vedersi negare la gioia personale da una pronta respinta di Aiolfi. Da questo momento in avanti il Crema, pur lasciando il pallino del gioco agli avversari, inizia ad attaccare con maggiore continuità. Al quarto d’ora Recino, servito da Colonna, lascia partire una conclusione neutralizzata da Bruzzi. Al 18’, al termine di una furibonda mischia in area, Ricozzi calcia rasoterra dal limite, ma Casazza salva praticamente sulla linea. Smaltita la paura, il Corticella riprende ad attaccare e, al 25’, un colpo di testa di Chmangui fa la barba al palo. A tre dall’intervallo arriva però il vantaggio ospite: su un corner dalla destra, Recino si libera della marcatura e, con una pregevole torsione di testa, infila il pallone nel sette.

Neppure il tempo di rientrare in campo dopo l’intervallo che la formazione cremasca trova il raddoppio: è ancora Recino ad approfittare di una colossale disattenzione della retroguardia locale e a battere Bruzzi. Al 49’ i padroni di casa cercano di riaprire l’incontro, ma un pericoloso colpo di testa di Leonardi sorvola di un soffio la traversa. Al 18’ il Crema cala il tris: il neo-entrato Gallo, che pochi secondi prima aveva spedito alto da ottima posizione, si riscatta gonfiando la rete con un preciso piattone. La difesa biancazzurra sbanda paurosamente e, due minuti più tardi, gli ospiti riescono addirittura a calare il poker: l’ennesima disattenzione consente infatti a Madiotto di dribblare il portiere e di fare 4-0 a porta vuota. In pieno recupero, dopo una conclusione di Biondelli di poco alta, il Crema sfiora la cinquina, ma Bruzzi è bravissimo a respingere un velenoso calcio di punizione di Madiotto.