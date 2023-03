Corticella e Mezzolara, obiettivo salvezza

Riprenderà nel prossimo fine settimana il campionato di Serie D. Fermo per consentire alla Rappresentativa di partecipare al Torneo di Viareggio, il quarto livello nazionale è ormai al rush finale visto che, all’appello, mancano appena sei partite. Le due formazioni bolognesi che vi partecipano stanno vivendo momenti diametralmente opposti a livello di umore e, soprattutto, di classifica. Partite entrambe per salvarsi, il Corticella di Alessandro Miramari, settimo a quota 46 punti nonostante sia una neo-promossa, ha ormai blindato la permanenza in categoria e si trova ad appena due lunghezze dalla zona playoff mentre il Mezzolara di Michele Nesi è sestultimo a 40 e dunque in piena bagarre per non retrocedere. Se il campionato finisse oggi, il team budriese sarebbe salvo grazie alla franchigia di 8 punti sulla terzultima (lo Scandicci), ma mettersi a fare questi conti con ancora sei partite da giocare rappresenterebbe un imperdonabile errore. Serve, al contrario, riprendere a macinare punti veri.

Farlo il prossimo weekend sarà difficile visto che i biancazzurri ospiteranno la corazzata Ravenna. Match almeno sulla carta più abbordabile, invece, per il Corticella, che farà visita alla penultima Bagnolese.