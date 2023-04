Corticella e Mezzolara, un giovedì di passione

di Nicola Baldini

Turno infrasettimanale pre-sosta pasquale oggi, alle 15, per il campionato di serie D. Il Corticella ospiterà la prima della classe Pistoiese mentre il Mezzolara sarà impegnato sul terreno di gioco del Fanfulla (quest’ultimo match prenderà il via alle 17).

Sesto in classifica a quota 47, seppur a pari-merito con United Riccione e Real Forte Querceta, il team di Alessandro Miramari vuole regalarsi un finale di stagione da protagonista. Centrare i playoff rappresenterebbe una sorta di miracolo sportivo viste le premesse di inizio stagione ma, viste le cinque partite che mancano alla fine ed i soli cinque punti di distacco dalla quinta della classe Carpi, sognare non costa nulla. Almeno sulla carta, la sfida odierna contro la corazzata Pistoiese appare proibitiva ma, nel corso di questa lunga stagione, capitan Oubakent e compagni sono riusciti più volte a recitare il ruolo di ‘ammazzagrandi’: oltre a Forlì e Ravenna (battute sia all’andata che al ritorno), hanno già pagato dazio Lentigione, Fanfulla, Prato e Carpi. Chissà che la prossima della lista non possa essere proprio la formazione toscana, impegnata in un avvincente testa a testa per la vittoria finale contro la Giana Erminio (attardata di un solo punto). Non sarà della partita il centrocampista locale Campagna, che ha rimediato tre turni di squalifica.

Sfida esterna, invece, per il Mezzolara di Michele Nesi. Impegnati sul campo del Fanfulla, i biancazzurri scenderanno in campo alle 17 consapevoli dei risultati delle dirette rivali per la salvezza anche se, si sa, mettersi a fare dei conti con ancora quindici punti a disposizione rappresenterebbe senza dubbio un errore. Sestultimo in classifica e reduce dal buon pareggio interno contro il Ravenna, il team budriese oggi sarebbe salvo grazie alla franchigia di nove punti di vantaggio sulla terzultima della classe Scandicci (ne bastano otto per evitare il playout). Guai, però, a sentirsi tranquilli e, al contrario, occorrerà riuscire a strappare punti da ogni campo, compresi i più difficili. E ciò sia per la classifica che per presentarsi nel migliore dei modi al delicato scontro diretto proprio contro lo Scandicci in programma domenica 16 dopo la sosta pasquale.