Corticella e Mezzolara, un sabato di fuoco

di Nicola Baldini

Si apre oggi (ore 15) con due anticipi la trentatreesima giornata del campionato di Serie D. Archiviata la domenica di pausa per consentire alla Rappresentativa di partecipare al Torneo di Viareggio, la quarta serie nazionale è dunque pronta a ripartire e, a tenere a battesimo questo turno, saranno proprio le due formazioni bolognesi: il Corticella farà visita alla Bagnolese, mentre il Mezzolara ospiterà il Ravenna. Sesto in classifica a pari-merito con lo United Riccione, il team di Alessandro Miramari si sta rendendo protagonista di una stagione a dir poco esaltante. Formazione neo-promossa e imbottita di giovani, quella biancazzurra è già stata capace di mettere a referto 46 punti, frutto della volontà di imporre sempre e comunque il proprio gioco palla a terra indipendentemente dall’avversario che ci si trova davanti. Con l’obiettivo salvezza ormai da considerare centrato, a questo punto capitan Oubakent e compagni vogliono regalarsi un finale di stagione da protagonisti. L’accesso ai playoff profumerebbe di autentico miracolo sportivo e, visto che i punti di distacco dalla quinta della classe Carpi sono appena due, l’ambiente fa bene a sognare. Per restare agganciati a quel treno servirà una grande prestazione oggi sul campo della Bagnolese: è vero che il team reggiano è penultimo ed in piena bagarre tra le mura amiche, ma è altrettanto vero che andare ad espugnare quel terreno di gioco è, storicamente, un’impresa ardua per qualsiasi avversaria.

Match estremamente complicato anche per il Mezzolara di Michele Nesi che, al ‘Pietro Zucchini’ di Budrio, ospiterà il Ravenna. La formazione budriese si trova attualmente al sestultimo posto e, se il campionato finisse oggi, sarebbe salva grazie alla franchigia di otto punti sulla terzultima Scandicci. Il problema è che all’appello mancano ben sei partite e, per centrare l’ennesima salvezza in categoria, non servono calcoli, ma punti veri. Dopo un girone di andata sopra le righe (si è girato a 30), il Mezzolara è incappato in un ritorno complesso anche a causa di infortuni determinanti. Piangersi addosso non serve a niente anche perché ci sono ancora tutti i presupposti per saltarci fuori. Certo che, visto il blasone degli avversari, un risultato positivo oggi rappresenterebbe una bella iniezione di fiducia per il prosieguo della stagione.