Corticella immenso, pari d’oro Mezzolara

di Nicola Baldini

BOLOGNA

Un immenso Corticella batte in rimonta 3-1 il più quotato Prato e, dall’alto dei suoi 46 punti in classifica, mette quasi certamente la parola fine al discorso salvezza. Neo-promossa imbottita di giovani, la band di Alessandro Miramari ha avuto un inizio di stagione choc ma, senza disunirsi, ha saputo rendersi protagonista di un percorso a dir poco straordinario. Ciò ha ancor più valore se si considera che il team biancazzurro non ha mai speculato ma, al contrario, ha sempre proposto un calcio spumeggiante fatto di gioco palla a terra e di voglia di attaccare senza paura al di là dell’avversario. Il ‘Miramari pensiero’ ha indubbiamente pagato, con capitan Oubakent e compagni che, oltre ad essere riusciti a centrare l’obiettivo con largo anticipo (all’appello mancano infatti ancora sei giornate), sono riusciti a togliersi le grandissime soddisfazioni di battere realtà del calibro di Forlì e Ravenna (sia all’andata che al ritorno), Lentigione, Fanfulla, Carpi ed ora anche il Prato. Formazione toscana che, al 13’, si è portata vanamente in vantaggio: il Corticella perde un brutto pallone a metà campo e Ciccone, dopo una splendida azione personale, offre a Diallo una ciliegina prontamente trasformata in gol. I padroni di casa non ci stanno e, al 20’, Ferraresi manca di un soffio lo specchio della porta. Alla mezz’ora Oubakent centra in pieno la traversa. E’ il preludio al gol del pareggio, che arriverà quattro giri di orologio più tardi: su un cross dalla destra del solito Oubakent, Trombetta sceglie bene il tempo e fa 1-1 in elevazione. Al 6’ della ripresa, il Corticella completa la rimonta: Bertini respinge come può un tiro da fuori, con Larhrib che si dimostra il più lesto ad avventarsi sulla sfera e a ribadirla in rete. Il Prato accusa il colpo e, al 12’, serve un bell’intervento del subentrato Falsettini per impedire ad una conclusione di Trombetta di finire nel sacco. La pressione locale è però estenuante e, al 24’, capitan Oubakent cala il tris con una pregevole giocata su assist di Trombetta che non lascia scampo all’estremo difensore ospite.