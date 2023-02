Corticella, ko pesante. Il Mezzolara respira

di Nicola Baldini

BOLOGNA

Seconda sconfitta consecutiva per il Corticella di Alessandro Miramari che, al Biavati, cade 1-2 contro la diretta rivale per la salvezza Lentigione. Grazie a questo successo, il team reggiano guidato da Paolo Beretti, costruito in estate per navigare nella parte sinistra della classifica ma ritrovatosi in piena bagarre per non retrocedere, aggancia proprio la formazione biancazzurra a 33 punti. La strada per la salvezza diretta si fa dunque più complicata per capitan Oubakent e compagni che, oltre ad avere una sola lunghezza di vantaggio sulla zona playout, hanno una partita in più rispetto al Prato, che si è visto sospendere la sfida sul campo della capolista Giana Erminio a causa di un infortunio occorso all’arbitro. Visto il grande equilibrio e le tante partite che mancano alla fine, gli addetti ai lavori sostengono che per salvarsi senza pensieri servirà arrivare a quota 45-46 e, per riuscirci, il Corticella dovrà essere bravo a far quadrato e a ricominciare a macinare punti. Venendo alla cronaca del match, al quarto d’ora esatto la formazione ospite si porta in vantaggio: su un lancio dalla trequarti, l’ex Mezzolara Sala alza un pallonetto che beffa Bruzzi. Al 43’ i padroni di casa trovano il pari: Oubakent lavora un bel pallone sulla destra e lo mette in mezzo per l’accorrente Larhrib che, in girata, batte il portiere. Al 3’ della ripresa, Formato viene steso in uscita da Bruzzi e l’arbitro non può far altro che concedere il penalty: sul dischetto si presenta lo stesso numero 9 ospite che, con freddezza, batte l’estremo difensore. Nei minuti finali, il Corticella preme forte alla ricerca del pari e, alla mezz’ora, l’arbitro annulla per fuorigioco (dubbio) il gol del 2-2 messo a segno da Trombetta su assist di Farinelli. Da domani, il team di Miramari inizierà a preparare nel migliore dei modi la decisiva sfida di domenica contro la penultima della classe Scandicci.