Corticella, solo pali e rimpianti Non basta una ripresa arrembante

CORREGGESE

2

CORTICELLA

0

CORREGGESE: Bertozzi; Pupeschi, Gigli, Cavallari; M. Bassoli, Galli (24’ st Iaquinta), Manuzzi, S. Bassoli (37’ st Mhadhbi); Galletti (45’ st Giorcelli); Rizzi (24’ st Carta), Carrasco (37’ st Likaxhiu). All. Soda.

CORTICELLA: Bruzzi; Mambelli (28’ pt Tcheuna), Cudini, Chmangui, Ercolani; Menarini, Marchetti (29’ st Sadek), Farinelli (15’ st Biondelli); Oubakent, Campagna (1’ st Amayah); Leonardi. All. Ciaccia (per squalifica Miramari).

Arbitro: Cosseddu.

Reti: 19’ pt Cavallari, 30’ pt Galletti.

Note: espulso dalla panchina al 30’ st Campagna. Ammoniti: Bertozzi, M. Bassoli, Carrasco, Cudini, Ercolani.

CORREGGIO (Reggio Emilia)

Nell’anticipo della terza di ritorno, il Corticella cade sul terreno della Correggese, in una partita dai due volti. Il primo tempo è tutto ad appannaggio dei locali, il secondo tutto degli ospiti, ma con una sostanziale differenza.

La Correggese le due palle gol più limpide le spedisce in fondo al sacco, il Corticella… le stampa sui legni. Così il risultato è pesante, quando in campo le squadre si sono più o meno equivalse. Al 7’ l’arbitro Cosseddu annulla per fuori gioco un gol di Rizzi che lascia moltissimi dubbi. Al 14’ Cavallari fa le prove, ma il colpo di testa è fuori; al 19’, però, Manuzzi batte una punizione un po’ larga, Cavallari la recupera e da 25 metri trafigge Bruzzi con un preciso rasoterra a giro molto angolato. Al 30’ il raddoppio: Galli anticipa tutti conquistando il pallone all’altezza della metà campo e serve Galletti che controlla di petto e supera Bruzzi, fuori dai pali, con un pallonetto all’incrocio. Al 42’ si sveglia il Corticella, ma Farinelli, dopo una bella azione personale, arriva davanti a Bertozzi per un tiro senza convinzione. Tutta diversa la ripresa. Al 19’ Amayah imbocca Oubakent il cui diagonale colpisce il palo.

Al 33’ il Corticella protesta per un possibile gol di Amayah: la palla colpisce la traversa, rimbalza nei pressi della linea di porta, ma per l’arbitro non entra. "Abbiamo giocato il primo tempo più brutto di tutto il campionato – dice il vice di Ciaccia, Ivan Broglia – poi nel secondo ci siamo ripresi. Non era facile segnare alla Correggese, anche se ci resta il dubbio sul gol, non gol".

Claudio Lavaggi