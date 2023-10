Corticella Trombetta e Ruffo Luci incantano

di Nicola Baldini

BOLOGNA

Splendida vittoria casalinga per il Corticella di Alessandro Miramari che, al ‘Biavati’, strapazza 3-1 la corazzata Carpi dimostrandosi ancora una volta l’autentica bestia nera della compagine biancorossa. Già al 9’ i padroni di casa si rendono pericolosi con Ruffo Luci che, su un cross dalla destra, sceglie bene il tempo di inserimento, ma manca di un soffio lo specchio della porta. Sarà il preludio al vantaggio, che arriverà otto giri di orologio più tardi: Farinelli offre uno splendido assist a Trombetta che, da posizione defilata sulla sinistra, non lascia campo al portiere avversario. Neppure il tempo di esultare che, due minuti più tardi, il team guidato dal tecnico bolognese Cristian Serpini trova il pari: su un cross sul secondo palo, la difesa locale si dimentica totalmente di marcare lo specialista Calanca che, in elevazione, riporta in parità la sfida. Metabolizzato lo choc per l’immediato pareggio, i biancazzurri ricominciano a macinare gioco e, al 32’, una conclusione dello scatenato Farinelli viene salvata in corner da Rinaldini. Poco prima dell’intervallo è lo specialista Menarini a spaventare il team carpigiano con un calcio di punizione dal limite – la specialità della casa – che viene ancora una volta neutralizzato dal sempre attento numero uno avversario.

Dopo l’intervallo, il Corticella rientra in campo con il chiaro intento di riportarsi in vantaggio e, al 5’, gli sforzi profusi producono i frutti sperati: sugli sviluppi di una furibonda mischia in area, Rinaldini respinge come può e Ruffo Luci si dimostra il più lesto ad avventarsi sulla sfera e a ribadirla in rete. Il Carpi accusa il colpo e gli uomini di Alessandro Miramari giocano sul velluto. Passano infatti appena otto otto giri di orologio ed il team del ‘Biavati’ cala il tris: Ruffo Luci imbecca splendidamente bomber Trombetta che, scattato sul filo del fuorigioco, salta il portiere e deposita la sfera nel sacco. Nel finale, il Corticella sfiora addirittura il poker, ma il bolide di Suliani viene salvato in corner dal portiere.