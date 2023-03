Cose turche: la Virtus dura solo cinque minuti

Fenerbahce Istanbul

104

Virtus Bologna

72

FENERBAHCE ISTANBUL: Motley 16, Birsen 4, Wilbekin 15, Edwards 5, Bjelica 2, Mahmutoglu 3, Hayes-Davis 5, Pierre 20, Jekiri 2, Guduric 16, Booker 5, Calathes 11. All. Itoudis.

SEGAFREDO BOLOGNA: Mannion 8, Belinelli 18, Pajola 2, Bako 4, Jaiteh 5, Shengelia 10, Hackett 5, Mickey 10, Weems 2, Ojeleye 5, Teodosic 3, Abass. All. Scariolo.

Arbitri: Belosevic, Petek, Peerandi.

Note: parziali: 31-14; 58-29; 85-52. Tiri da due: Istanbul 1934; Virtus Bologna 1538. Tiri da tre: 2040; 1023. Tiri liberi: 68; 1214. Rimbalzi: 43; 30.

di Massimo Selleri

ISTANBUL (Turchia)

La Virtus a Istanbul non viene travolta solo dalla netta superiorità tecnica degli avversari, ma anche dell’impatto emotivo che accompagna la gara. Per il Fenerbahce questa è la prima gara giocata davanti al suo pubblico dopo il terremoto che ha colpito le zone al confine tra la Turchia e la Siria con la stessa formazione di casa che gioca con la maglia nera in segno di lutto per le vittime che sono rimaste sotto le macerie e in queste condizioni è normale che una formazione già forte di suo esprima il 110 per cento strapazzando chi si trova di fronte.

La V nera parte bene portandosi sul 6-12, ma appena esce dal campo Teodosic è notte fonda per gli ospiti che subiscono un parziale di 20-0 (dal 13-14 al 33-14 all’inizio del secondo quarto) prima di essere doppiati sul 50-25.

C’è poco da fare e se è vero che in condizioni normali probabilmente i bolognesi se la sarebbero giocata un po’ di più è altrettanto vero che a oggi non sono ancora pronti per provare a restare in carreggiata quando il livello è così alto. Non va neppure dimenticato che senza Isaia Cordinier non è così facile imbastire una difesa efficace sugli esterni, ma per quanto il francese possa essere bravo i motivi per cui i padroni di casa abbiano tirato con un mortifero 2040 da tre non sono giustificabili solo con l’assenza del francese. Resta sempre aperta la questione dei rimbalzi che anche ieri è stato il principale tallone d’Achille di una squadra che nel reparto dei lunghi è sempre più dipendente dalle prestazioni di Toko Shengelia.

Ci sarà anche il -39 (102-63), ma la vera beffa arriva nel terzo quarto quando Pajola è costretto a uscire a causa di un infortunio alla caviglia sinistra.

Non ci voleva dato questo calendario così ricco di impegni vede la Segafredo tornare in campo già domani contro Tortona e poi martedì contro il Partizan prima di andare giovedì nella tana dell’Alba Berlino, anche perché i playoff di Eurolega tornano a essere lontanissimi e a questo punto non sono più concessi passi falsi.