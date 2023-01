Crolla l’Anzolavino Uno 0-0 per il Sasso

Si sperava potesse essere il match della speranza e invece lo scontro diretto interno contro la Fidentina ha portato malissimo all’Anzolavino. La formazione di Alessandro Evangelisti è stata infatti sconfitta 3-0. Visto il livello del campionato, si sapeva che salvarsi avrebbe rappresentato una sorta di miracolo sportivo ma, nonostante l’attuale distacco di cinque punti dai playout, l’Anzolavino deve continuare a crederci a partire dalla prossima sfida sul campo dell’Agazzanese.

Pari casalingo per il Sasso Marconi di Fabio Malaguti che, al ‘Carbonchi’, impatta 0-0 con la Vignolese. Ottavi in classifica a quota 33, i gialloblù hanno 7 punti di vantaggio sulle zone calde: sarebbe importante vincere domenica prossima in casa del fanalino di coda Campagnola.