Csi Sasso Marconi, che favola Trionfa all’internazionale di Porec

Una trasferta vincente. E’ quella che possono dire di aver fatto "Le Sassulen", che è il soprannome che si sono date le ragazze under 17 del Csi Sasso Marconi che, per tre gioni, hanno dato spettacolo, a Porec, in Croazia. La formazione ha preso parte al Christmas Basketball Tournament.

Le ragazze di Sasso Marconi cominciano subito con il piede giusto battendo, nella gara d’esordio, il Kk Vipava. Finisce 31-25, ma "Le Sassulen" fanno ancora meglio contro le Mtb di Francia. Il punteggio di chiusura, 39-16, la dice lunga sul divario tra le due squadre e la forza delle ragazze di Sasso. Liquidato nel derby italiano il Montecchio Maggiore (difesa notevole delle ragazze) per 23-8, ecco la finale, di nuovo con le padrone di casa del Kk Vipava. Dopo aver vinto di sei punti all’esordio, le ragazze di Sasso fanno ancora meglio, superando di slancio le croate, 37-27. Arrivano, per le ragazze, i complimenti in dirette del sindaco di Sasso, Roberto Parmeggiani. Poi, ovviamente, ci sono gli applausi da tributare a un gruppo davvero eccezionale. Dal tecnico, Riccardo Masi, alle sue assistenti, Camilla Lolli, Federica Milazzo, Asia Mazzetti e Rebecca Possenti.

Così, dopo aver vinto il torneo di Natale, nella vicina Croazia, le under 17 del Csi Sasso Marconi mettono in agenda anche la prossima manifestazione, il torneo di Pasqua a Vienna.

La squadra under 17 del Csi Sasso Marconi è composta da Giulia di Falco, Giada Fabbri, Emma Carboni, Carolina Selleri, Elena Barbieri, Giulia Carrozza, Sara Fabbri, Anna Bedini ed Emma Giovine.

Una curiosità, infine: le ragazze sono state sostenute dal tifo incessante della seconda squadra che, di fatto, ha finito per raddoppiare gli sforzi del gruppo titolare. E "Le Sassulen" hanno potuto contare anche sull’apporto virtuale di Scimmions, la mascotte del gruppo, che sarebbe poi un pupazzo che viene portato anche all’estero da questo gruppo di ragazze fantastiche.