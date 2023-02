Cucci dà la carica alla Fortitudo "Possiamo fare sempre meglio"

Resettare e ripartire. Lasciata alle spalle la sconfitta con Chieti di domenica, da ieri la Fortitudo di Luca Dalmonte è tornata a lavoro per preparare le ultime 5 sfide di stagione regolare e in particolare il confronto di domenica (PalaDozza ore 18), contro Mantova. Dopo due passi avanti Udine e Rimini in terra abruzzese è arrivato un passo indietro per la Fortitudo che ha mancato l’occasione di poter continuare la propria striscia positiva.

"Brutta partita e rivedendola abbiamo fatto tanti errori, dovevamo fare più canestro – ha confermato Valerio Cucci a ’Cuore Fortitudo’ la rubrica di Trc –. Sarebbe bastato segnare un paio di canestri in più cosa che abbiamo avuto la possibilità di fare e non staremo parlando della stessa partita".

Positivo in campo, positivo anche fuori dal terreno di gioco il lungo romano rimane comunque positivo per la stagione.

"Quest’anno è un’altalena, non c’è equilibrio per dobbiamo capire dove siamo, ma dobbiamo guardare quello che sarà il prodotto finito. Non mi sono mai nascosto dall’obiettivo playoff e ho sempre difeso il gruppo".

Difesa del gruppo, ma anche consapevolezza che serve un impegno maggiore da parte di tutti.

"Dobbiamo prenderci le nostre responsabilità, può capitare una giornata no, con Chieti l’idea di gioco c’è stata, ovvio dobbiamo e possiamo fare di più".

Parole chiare per sottolineare come in casa Fortitudo si sia consci delle qualità di una squadra che potrebbe essere la mina vagante dei playoff, che ha tutto, qualità ed esperienza, per arrivare fino in fondo, anche se ci sono squadre sulla carta più strutturate, ma che ancora deve trovare una propria dimensione, complice il continuo saliscendi delle prestazioni di alcuni giocatori chiave, in primis la coppia americana Thornton-Davis.

Cucci, il cui contratto annuale scadrà a giugno e che "vorrei restare, ma dipende da tante cose". Sottolinea come non andrebbe alla Virtus. "Ora non ci andrei, ma non credo proprio possa avere bisogno di me".