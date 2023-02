Cucci squalificato pagherà l’ammenda

Quasi due mila euro di multa e un turno di squalifica, commutabile in ammenda a Valerio Cucci. Dopo il danno della sconfitta contro Mantova, arriva la beffa con la squalifica di Valerio. Alla Fortitudo è stata comminata un ammenda di 1080 euro per offese e minacce, collettive e frequenti, per lancio di oggetti e una ulteriore ammenda di 750 euro per il tentativo, da parte di un individuo, di colpire un arbitro al rientro negli spogliatoi. Turno di squalifica per Cucci sospeso per ’comportamento protestatario’. La società pagherà per averlo a Ravenna.