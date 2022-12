Cuore, Beli e Teo: la Virtus non si ferma

Pesaro

82

Virtus Bologna

87

dopo un supplementare

CARPEGNA : Kravic 20, Abdur-Rahkman 20, Gudmunsson, Charalampopoulos 13, Cheatman 10, Visconti, Moretti 8, Tambone ne, Mazzola 6, Totè 4, Delfino 1. All. Repesa.

SEGAFREDO BOLOGNA: Pajola 4, Shengelia 19, Hackett 7, Weems 11, Teodosic 3, Mannion 3, Belinelli 4, Bako 10, Jaiteh 14, Lundberg 12, Martini ne, Camara ne. All. Scariolo.

Arbitri: Lo Guzzo, Borgioni, Perciavalle.

Note: parziali 18-25; 40-39; 59-59; 73-73. Tiri da due: Pesaro 2148; Virtus Bologna 1630. Tiri da tre: 1131; 1032. Tiri liberi: 711; 2533. Rimbalzi: 44; 43.

di Massimo Selleri

Alla Segafredo serve un overtime per vincere una partita tecnicamente non bellissima, ma parecchio intensa dal punto di vista emotivo e comunque consente alla formazione di Sergio Scariolo di mantenere il primato solitario in classifica inseguita dalla sola Milano.

La Virtus vince grazie alla vecchia guardia, una tripla di Marco Belinelli la spedisce direttamente ai supplementari, dove tra un errore e l’altro nel finale prima una tripla di Milos Teodosic che porta alla nuova parità (82-82) e a seguire un altro canestro pesante di Kyle Weems, dopo un paniere di Toko Shengelia, hanno messo la firma su questo successo.

Pesaro più che pagare la stanchezza degli ultimi minuti, ha dovuto fare i conti con un minor talento e con un altrettanto inferiore bagaglio sul piano dell’esperienza. Bisogna, però, fare una premessa che vale un applauso ad entrambe le squadre: davanti a un arbitraggio così poco convincente non era facile mantenere i nervi saldi ed è importante segnale come nessuno abbia perso la pazienza. Bisogna anche dire che la panchina bianconera ha dovuto rimescolare parecchio le carte dovendo fare i conti con le assenze di Isaia Cordinier, Jordan Mickey e Semi Ojeleye e con le condizioni fisiche non perfette di Teodosic, Daniel Hackett e di Alessandro Pajola, quest’ultimo sceso in campo nel secondo tempo solo perché i suoi compagni non riuscivano a contenere il gioco avversario.

Dal punto di vista tecnico negli ultimi 10’ di gioco i padroni di casa hanno segnato solo 13 punti, 4 nel finale quarto periodo e 9 in quello dell’overtime. Come già detto la tripla di Belinelli dopo 39’44’’ vale il 73-73 e poi Davide Moretti sbaglia il tiro della vittoria. All’overtime il tabellone indica il punteggio di 82-82 a 1’41’’ dalla fine e qui, prima un canestro di Shengelia e poi una tripla di Weems, tagliano le gambe ai padroni di casa.