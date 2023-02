Cuore e testa: la Virtus vince e resta prima

REGGio emilia

63

VIRTUS BOLOGNA

74

PALLACANESTRO REGGIANA: Amin 24, Reuvers 6, Hopkins, Cipolla ne, Strautins 6, Vitali ne, Stefanini ne, Cinciarini 7, Olisevicius 6, Diouf 9, Burjanadze 5, Senglin. All. Sakota.

VIRTUS BOLOGNA: Mannion 12, Faldini ne, Pajola, Bako 4, Jaiteh 13, Lundberg 2, Hackett 7, Mickey 10, Camara ne, Weems 12, Teodosic 11, Abass 3. All. Scariolo.

Arbitri: Lanzarini, Paglialunga, Gonella.

Note: parziali 17-26; 33-39; 52-55. Tiri da due: Reggio Emilia 1335; 1639. Tiri da tre: 824; 928. Tiri liberi: 1316; 1520. Rimbalzi 30; 50.

di Massimo Selleri

La Virtus prende per stanchezza Reggio Emilia ottenendo una vittoria che le consente di continua ad occupare, insieme a Milano, il primo posto in classifica. Coach Sergio Scariolo si presenta a questo appuntamento decidendo di mettere a risposo sia Toko Shengelia che Marco Belinelli, scelta più che condivisibile per due ordini di motivi ben diversi e che hanno come comune denominatore la final eight di Coppa Italia. La prima ragione è che i due nell’ultimo periodo hanno avuto un utilizzo superiore a quanto preventivato e, quindi, probabilmente avevano bisogno di tirare il fiato, mentre il secondo aspetto riguarda la necessità di far ritrovare la confidenza con il campo a Iffe Lundberg e Milos Teodosic, una coppia fondamentale del sistema di gioco bolognese e che nell’ultimo periodo era rimasta fuori dal campo per motivi di salute.

Giovedì si giocano i quarti del primo trofeo nazionale del 2023 e se i bianconeri batteranno Venezia si tonerà in campo sabato con la finale che è fissata poi per domenica. Da questo ritmo si capisce quanto anche all’interno di questa gara Scariolo abbia cercato di dosare i minutaggi in base ai futuri impegni immediati, dato che la V nera si presenta a Torino con l’obiettivo di portare a casa la coppa. Questa alternanza di quintetti spiega l’andamento ondivago dell’incontro con la Segafredo che raggiunge il + 13 (24-37) e poi viene rimonatata e superata finendo a -3 (60-57).

Siamo a 8’20“ dalla fine e qui la V nera ritrova il filo del discorso approfittando anche del fatto che il serbatoio avversario è in piena riserva. Arriva un parziale di 17-0 tutto di marca virtussina con i reggiani che non sanno più che pesci pigliare rassegnandosi all’ennesimo stop. La Virtus nel bilancio di questo successo registra un’altra voce positiva con Awudu Abass che ha fatto un altro un passo in avanti segnando il primo canestro della stagione. Fuori dal campo da un anno e mezzo a causa di due lunghi infortuni, i suoi progressi possono diventare una importante arma in più per la V nera.