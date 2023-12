Cuore Virtus: batte in rimonta il Barça. Lundberg dà spettacolo e punti. Dal pubblico arriva la spinta in più

VIRTUS

80

FC BARCELLONA

75

VIRTUS : Cordinier 10, Lundberg 21, Belinelli 8, Smith ne, Dobric 2, Mascolo 2, Cacok, Shengelia 14, Hackett 14, Mickey 8, Dunston 1, Abass. All. Banchi.

FC BARCELLONA: Da Silva 3, Paoli, Vesely 13, Brizuela 9, Kalinic 7, Satoransky 9, Hernangomez 15, Laprovittola 9, Abrines 6, Parker 4, Nnaji ne, Jokubaitis. All. Grimau.

Arbitri: Lottermoser, Foufis, Boubert.

Note: parziali: 18-24; 33-45; 56-61. Tiri da due: Bologna 1740; Barcellona 2338. Tiri da tre: 1125; 720. Tiri liberi: 1320; 812. Rimbalzi: 38; 33.

Il cuore dei giocatori della Virtus unito al calore della Segafredo Arena costringono il Barcellona ad uscire dal campo a mani vuote. In realtà sarebbe ingeneroso e ingiusto non dire che buona parte del merito di questo successo va al coach bianconero Luca Banchi che ha dimostrato, semmai ce ne fosse ancora bisogno, di avere la squadra in mano e di sapere ottenere il massimo dai ragazzi che allenata.

Iffe Lundberg arrivava da un momento non particolarmente brillante, mentre Bruno Mascolo fino a qui non aveva praticamente giocato in Eurolega, eppure se oggi la V nera può festeggiare questo terzo posto ancora solitario nella classifica della prima competizione continentale lo deve a questi due esterni che, gettati nella mischia, si sono uniti ai "soliti" Daniel Hackett e Toko Shengelia, dando un volto completamente diverso alla partita.

Siccome il tecnico grossetano è tutto tranne che un incosciente, evidentemente in allenamento aveva visto quei segnali necessari per capire che questa coppia poteva dargli quel guizzo fondamentale per battere un avversario che resta comunque tra i più accreditati per raggiungere la final four.

Ai catalani tutto riesce abbastanza facile fino al -16 (20-36), ma questo passivo anziché essere assorbito come il colpo del ko dai padroni di casa viene vissuto come una doccia fredda e da lì, di spallata in spallata arriva prima la parità (61-61) e poi il sorpasso (68-63).

A quel punto gli ospiti cercano di riprendersi e, per farla breve, a 1’42 dalla fine il tabellone indica il punteggio di 72-72.

Canestro di Lundberg e poi tripla di Santoransky. Risponde Hackett con un 22 dalla lunetta, Abrines commette fallo in attacco e sempre il danese infila il canestro pesante del 79-75 ed è sempre lui con solo 7” ad infilare il primo libero e a sbagliare il secondo.

Il coro "Tutti in piedi per le V nere" riassume nel migliore dei modi come sia arrivati questa vittoria e tra un applauso e l’altro si pensa già a domani sera quando, sempre qui in Fiera, toccherà al Maccabi fare visita alle 20,15 ad una squadra che per orgoglio e coraggio ha davvero pochi rivali.