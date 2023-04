Cus Bologna, missione compiuta Batte Perugia e vola alle finali

Cantano felici le ragazze del Cus Bologna. Sono campionesse d’Europa universitarie in carica e, nella palestra di via del Carpentiere, hanno appena battuto il Cus Perugia piuttosto nettamente, 3-0 (25-16, 25-17, 25-12). Un successo che consente all’Università di Bologna di staccare il pass per le finali nazionali. Nella seconda metà di giugno, a Camerino, le ragazze di Leonardo Palladino, che un anno fa portarono il trofeo europeo al rettore Giovanni Molari, avranno la possibilità di giocare per lo scudetto.

Il modo migliore per allenarsi in vista degli Europei, perché a luglio, poi, l’Unibo cercherà di portare a casa il terzo trofeo continentale consecutivo.

Qualche difficoltà all’inizio per le biancorosse che, poi, trovano le misure giuste per non fare sconti al Cus Perugia.

Soddisfatto coach Palladino, coadiuvato in panchina dalla sua vice, Ilaria Gaiani e dalla team manager, Serena Vece.

"Un’ottima partita – attacca il tecnico –. Le nostre ragazze probabilmente sono superiori, ma abbiamo affrontato un Cus Perugia che si è dimostrato un gruppo compatto, capace di farsi valere sia in difesa che in battuta, Per questo ci hanno messo in difficoltà. Ma noi siamo state brave a non disunirci e a riprendere il filo del discorso. E’ stato bello che ci fossero anche le ragazze della gara precedente, che hanno applaudito le compagne. Siamo andati davvero bene e adesso avremo la possibilità di andare fino a Camerino, dove cercheremo come sempre di dare il massimo".

La formazione del Cus Bologna era composta da Irene Carnevali (Chimica Industriale), Elena Missiroli (Ingegneria Biomedica), Blerona Tasholli (Scienze Politiche, Social e Internazionali), Greta Bagnoli (Business and Economics), Anna Garagnani (Ingegneria Gestionale), Sofia Migliorini (Design del Prodotto Industriale), Irene Galli (Scienze Motorie), Valentina Mazza (Scienze Motorie), Greta Telarini (Tecnologie Alimentari).