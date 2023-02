Cus, Rami tricolore nei 400 stacca il pass per gli Europei

Il rimpianto è legato a due anni persi per infortuni e acciacchi. Adesso che sta bene, Laura Elena Rami (nella foto con il suo tecnico, Mirco Tonioli), ventenne del Cus Bologna, può dimostrare tutto il suo talento. Dopo aver conquistato il bronzo a Valencia, ai Giochi del Mediterraneo under 23, Laura Elena si mette al collo il titolo italiano promesse (under 23) nei 400, chiudendo con il tempo di 54’’04. E’ il terzo scudetto conquistato dalla Rami (il primo indoor) dopo quelli vinti nel 2019 e 2020.

Il tempo finale, oltre a essere il nuovo record regionale sulla distanza, vale come minimo per gli Europei di categoria in programma a luglio a Espoo (Finlandia). Iscritta al secondo anno di Infermieristica (Università di Bologna), Laura Elena ha obiettivi concreti. "Prima gli assoluti del 18-19 febbraio, poi vincere il titolo italiano outdoor a giugno e gli Europei di Finlandia".

Il modo migliore per riportare l’atletica universitaria, che adesso può contare su una pista di ultima generazione, a livelli di eccellenza.