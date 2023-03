Da Arna a Medel, i big scalpitano Scocca l’ora delle scelte scomode

di Marcello Giordano

Non solo sono rientrati: ma scalpitano. E il riferimento è soprattutto ai big della rosa rossoblù. Da Arnautovic (nella foto) a Medel, senza contare Sansone, Soumaoro e Bonifazi, con quest’ultimo che aveva conquistato la titolarità con Thiago prima dell’infortunio e delle lacrime con il Lecce. L’emergenza è finalmente rientrata, i grandi nomi del Bologna sono pronti a tornare a disposizione, chiedono spazio e una maglia da titolare in vista del posticipo di lunedì sera all’Olimpico di Torino: match che inizia ad assumere i contorni dell’esame di maturità non solo in chiave classifica per un Bologna che corre per l’Europa, ma pure per il tecnico e la dirigenza, chiamati a gestire rosa e abbondanza e a mandare segnali chiari in vista del futuro. Dettaglio che dettaglio non è: con Thiago è cambiata la musica, gerarchie e titolarità sono concetti vacui, destinati a variare di settimana in settimana, in base alla condizione fisico-atletica dei protagonisti e del rendimento in allenamento e in campo dei protagonisti. Questo racconta la storia di una stagione che, da quando è arrivato Motta, quasi mai ha visto lo stesso undici titolare: per scelta, emergenza o entrambi i fattori. Ma la marcia di avvicinamento alla trasferta in casa del Toro potrebbe riservare una sorpresa: con Samp e Inter Motta ha puntato sullo stesso undici e ieri, nelle prime prove di campo, dagli stessi uomini è ripartito, quindi senza Arnautovic, Sansone, Zirkzee, Bonifazi, Soumoaro e Medel, nonostante questi ultimi due da un paio di settimane ormai lavorino regolarmente in gruppo. Medel scalpita, ieri si è allenato con grande carica. Ma cambiare la mediana è affare delicato, a meno che Dominguez, ieri all’Isokinetic per controlli, non riporti dettagli. Che il cileno sia pedina facile a scaldarsi, caratteriamente parlando, quando non impiegato, è cosa risaputa fin dai tempi di Sinisa, che non ne fece mistero. Questi ultimi mesi, dunque, varranno come test per il futuro di Medel.

Per quel che riguarda gli altri, invece, Motta attende segnali dagli ultimi allenamenti prima del Toro e si attende segnali sul piano della ritrovata condizione atletica. Thiago ha finalmente problemi di abbondanza ed è pronto a gestirli anche con scelte scomode. Ma si augura che siano le più comode possibili: perché che Arnautovic sia di livello superiore non c’è dubbio, se e quando l’austriaco sarà al top troverà spazio. Fino ad allora, potrebbe confermare un Barrow che ha dato segnali di crescita nelle ultime due giornate o Zirkzee: il ballottaggio è apertissimo, tra oggi e domani arriverà la scelta. Ma Medel, a meno di forfait di Dominguez, potrebbe dover attendere e riflettere in chiave futura.