Da Casteldebole al sogno Coppa L’avventura di Ferrari e Sarr

"La Coppa Italia deve essere un obiettivo. Mi piacerebbe lottassimo per arrivare in semifinale". Così aveva parlato Giovanni Sartori nel giorno della presentazione. Invece, niente favola: contro la Lazio, a Roma, fine della corsa, con ko per 1-0 che ha scontentato parte di critica e piazza, in virtù di un undici titolare ritoccato con le poche alternative a disposizione di questi tempi.

La favola la stanno vivendo tre ex rossoblù, due dei quali nati e cresciuti calcisticamente a Casteldebole: Alex Ferrari e Fallou Sarr, difensore e portiere della Cremonese, la stessa che ha fermato il Bologna sull’1-1 dopo l’eliminazione in Coppa, acuendo il dispiacere per il fatto che il turnover non sia servito neppure ai tre punti in campionato.

Alex Ferrari, classe 1994, varcò i cancelli di Casteldebole a 8 anni per entrare nella scuola calcio. Tra il 2014 e il 2017, da gemello di Adam Masina, ha giocato in prima squadra rendendosi protagonista del ritorno in serie A dei rossoblù dopo la retrocessione targata Guaraldi e Ballardini, con quest’ultimo che oggi guida proprio i grigiorossi. Quando Ferrari giocava in prima squadra, Sarr, di tre anni più giovane, difendeva i pali della Primavera e come terzo portiere avrebbe vissuto le stagioni 2016-17 e 2019-20. Prima e dopo, le esperienze ad Ascoli, Fano, Prato e Carrarese, con l’approdo a Cremona nel 2021. A Cremona per vivere una favola. La promozione lo scorso anno per Sarr, quest’anno l’ultimo posto, ma pure la qualificazione alla semifinale di Coppa Italia (dove la Cremonese incrocerà la Fiorentina), dopo aver eliminato Napoli e Roma. Ammesso e non concesso che la favola abbia il lieto fine, Ferrari e Sarr si ritrovano a due passi dalla Coppa e dall’Europa. Ma pure a 10 punti dalla salvezza e a un passo dalla retrocessione in B.

Marcello Giordano