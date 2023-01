Da Cividale a Udine: per la Effe è la settimana della verità

Una vittoria da ritrovare, un nuovo sponsor da onorare e un pubblico da non deludere. La Fortitudo targata da pochi giorni Flats Service domani torna a giocare al PalaDozza, dopo la delusione di domenica scorsa con Chiusi. C’è un nuovo main sponsor, appunto Flats Service da onorare con una vittoria che servirebbe soprattutto a corroborare una classifica e un ambiente che ha un po’ vacillato dopo il ko in terra toscana.

Nei giorni scorsi le parole della società, con il presidente Di Pisa che ha catechizzato la squadra sono state chiare: in campo ci si attende un atteggiamento ben diverso da Matteo Fantinelli e compagni, in casa ma soprattutto in trasferta dove la squadra, trasferte pugliesi a parte, ha sempre giocato al di sotto di quello che è il suo livello di gioco. Si gioca ancora troppo e se questo basta in casa, certamente non è sufficiente lontano dalle Due Torri.

La Fortitudo è in cerca di un’identità: il doppio confronto con Cividale, domani alle 18 e con Udine, tra 8 giorni, darà sicuramente una dimensione più delineata ad una squadra che ha tutto per conquistarsi un posto playoff, ma è altrettanto vero che deve decisamente cambiare marcia se vuole farlo senza soffrire troppo in un girone Rosso dove, ad eccezione della prima della classe, la classifica è ancora molto corta. Intanto da domani la Fortitudo prova a ripartire dal fortino del PalaDozza che, conti alla mano, ha confermato di essere un fattore fin qui fondamentale. La sfida contro Cividale che in classifica precede di due punti la Effe sarà tutt’altro che facile visto l’ottimo campionato fin qui disputato dai friulani. Guidata dall’ex Stefano Pillastrini, Cividale rischia però di dover fare a meno di Clarke, in precarie condizioni fisiche. Obiettivo della Fortitudo sarà così vincere e magari fare attenzione alla differenza canestri che, in caso di arrivo a pari punti, potrebbe essere determinante nella corsa per il quinto posto in classifica. Si parte dal -5, dopo il 76-71 a favore di Cividale della sfida dell’andata. Sul fronte societario intanto si allarga intanto il numero dei consorziati, con l’ingresso di Golden Group, nuovo sponsor che sarà presentato ufficialmente martedì sera al PalaDozza.

Filippo Mazzoni