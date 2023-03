Da domani Thiago perde 9 nazionali

Niente da fare per Orsolini in nazionale. Sono 9 i rossoblù che tra stasera e domani partiranno per raggiungere le rispettive nazionali: a Medel, Lucumì, Arnautovic, Posch, Ferguson e Barrow si sono aggiunti Zirkzee (under 21 Olanda) e Pyyhtia (under 21 Finlandia) e Skorupski, confermato dopo il mondiale dal ct della Polonia nel giro.

Motta perderà diversi pezzi e i calciatori rientreranno tra il 28 e il 29, dopo amichevoli e sfide di qualificazione per l’Europeo. Il Bologna tornerà a giocare il 2 aprile con l’Udinese e Thiago avrà 4-5 giorni per lavorare con il gruppo al completo o quasi, anche perché la sosta servirà a recuperare Nicolas Dominguez: difficilmente potranno arrivare rinforzi dalla Primavera, visto che partiranno per le nazionali giovanili anche Raimondo, Rosetti, Stivanello, Diop, Urbanski e Wallius.

Oggi si capirà quanti giorni concederà Motta, se la squadra riprenderà ad allenarsi martedì o mercoledì o se il tecnico dovesse optare per concedere il prossimo weekend lungo: la sensazione è che un giorno in più potrebbe dipendere dal risultato di Salerno, come sorta di premio.

