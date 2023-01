Da esubero a indispensabile: riecco Nicola

Da giocatore sul mercato, con la valigia e in uscita, a possibile titolare: ecco l’evoluzione di Nicola Sansone. Il numero 10, in questa stagione, ha vestito la maglia da titolare in tre sole occasioni: due con Sinisa Mihajlovic in panchina (Lazio e Salernitana), una sola con Thiago Motta (a Torino con la Juventus il 2 ottobre), che gli ha poi offerto un solo minuto a Monza nelle ultime sei giornate, contraddistinte da quattro panchine consecutive. Dopo la sfida con il Sassuolo c’era stato pure un faccia a faccia tra giocatore e tecnico, con quest’ultimo che non è certo mancato in chiarezza: Motta ha spiegato a Sansone che non lo vede come un protagonista, vuoi per il contratto in scadenza a giugno, vuoi perchè predilige giocatori che garantiscano più fisicità e prestanza, come Barrow e Soriano, alternati nel ruolo di esterni sinistri d’attacco dopo il passaggio al 4-2-3-1 o al 4-3-3. Ha lasciato tempo a Sansone per riflettere, Motta, consapevole che in caso di un suo addio avrebbe potuto ottenere un rinforzo sulla corsia sinistra d’attacco, oltre al terzino che è priorità assoluta di questo gennaio.

Al dunque, però, Sansone ha chiesto di rimanere, pur consapevole della condizione che non lo vedrà nei prossimi mesi come protagonista. Il mercato difficilmente potrà proporgli condizioni economiche adeguate allo stato attuale (a Bologna guadagna 1,6 milioni netti a stagione, 800mila euro per questa seconda parte di stagione) e pare che per anche per motivi personali il calciatore preferisca pensare a un addio in estate, alla naturale scadenza del contratto. Motta ha accettato, consapevole che la rivoluzione della rosa potrà esaurirsi in estate.

Dalla ripresa a oggi, però, molto è cambiato: prima lo stop di Zirkzee a inizio dicembre, per un’infiammazione del tendine rotuleo del ginocchio sinistro. Poi quello di Barrow, per un guaio muscolare all’anca. Entrambi non potranno essere a disposizione prima di Udine. E con la Roma si è fermato pure Arnautovic. Morale, lunedì sera, Sansone potrebbe ritrovare la maglia da titolare come attaccante centrale o falso nove che dir si voglia. Qualora Thiago optasse per un’altra soluzione dall’inizio, in tutti i modi Sansone dovrebbe comunque trovare spazio a gara in corso, perché l’emergenza è da allarme rosso e con l’Atalanta Motta rischia di non avere cambi di livello in tutti i reparti a disposizione.

Marcello Giordano