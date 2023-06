Da Kane a Bellingham, il ricco club dei centenari

Jude Bellingham si aggiunge al club degli over 100 milioni, il centrocampista inglese passa ufficialmente dal Borussia Dortmund al Real Madrid per 103 milioni di euro. Il gioiello della nazionale di Southgate si aggiunge al folto centrocampo a disposizione di Carlo Ancelotti. Quello di Bellingham è solo l’ultimo di una serie di trasferimenti da oltre 100 milioni di euro avvenuti negli ultimi anni, il tutto iniziò con il passaggio di Bale dal Tottenham al Real Madrid per 101 milioni di euro, che valse al gallese il soprannome di “Mr. 100 milioni”. La lista comprende calciatori che han dimostrato di valere quei soldi ma anche clamorosi buchi nell’acqua: Neymar dal Barcellona al Psg per 222 milioni di euro, Mbappé dal Monaco al Psg per 180 milioni di euro, Dembélé dal Borussia Dortmund al Barcellona per 140 milioni di euro, Coutinho dal Liverpool al Barcellona per 135 milioni di euro, João Félix dal Benfica all’Atletico Madrid per 127 milioni di euro, Enzo Fernández dal Benfica al Chelsea per 121 milioni di euro, Griezmann dall’Atletico Madrid al Barcellona per 120 milioni di euro, Grealish dall’Aston Villa al Manchester City per 117 milioni di euro, Ronaldo dal Real Madrid alla Juve per 117 milioni di euro, Hazard dal Chelsea al Real Madrid per 115 milioni di euro, Lukaku dall’Inter al Chelsea per 113 milioni di euro, Pogba dalla Juve al Manchester United per 105 milioni di euro, Bellingham dal Borussia Dortmund al Real Madrid per 103 milioni di euro, Bale dal Tottenham al Real Madrid per 101 milioni di euro. Negli ultimi anni il mercato ha visto una polarizzazione sempre più marcata: chi ha i mezzi investe cifre esorbitanti per accaparrarsi i giocatori migliori sul mercato, chi non se lo può permettere mira ad aggiudicarsi i migliori affari a parametro zero (pagando stipendi più alti). Spesso i giocatori acquistati a parametro zero si rivelano colpi anche più proficui rispetto a calciatori pagati a peso d’oro, tra i migliori ricordiamo: Pirlo dal Milan alla Juventus, Aguero dal City al Barcellona, Asensio dal Real Madrid al Psg, Emre Can dal Liverpool alla Juve, Wijnaldum dal Liverpool al Psg, James Rodriguez dal Real Madrid all’Everton, Christensen dal Chelsea al Barcellona, Calhanoglu dal Milan all’Inter, Donnarumma dal Milan al Psg, Rabiot dal Psg alla Juve, Dybala dalla Juve alla Roma, De Vrij dalla Lazio all’Inter, Kessié dal Milan al Barcellona. Sono altrettanti i giocatori che al termine di questa stagione lasceranno i propri club al termine del contratto, continuando questa nuova tradizione che può rivelarsi un’arma a doppio taglio per i club. Se da una parte la possibilità di reclutare giocatori ancora validi senza sborsare un euro è sicuramente molto allettante, d’altro canto perdere i propri giocatori a zero senza quindi la possibilità di fare plusvalenze può essere deleterio. In questa situaizone le società son costrette a vendere i propri calciatori a un anno dalla scadenza del contratto per cercare di ricavarne qualcosa, e dato che tutti son consapevoli di questa situazione spesso si trovano costretti ad accettare offerte al ribasso che non riflettono l’effettivo valore del giocatore, per scongiurare la possibilità di lasciarlo andare “gratis”. Per aggiudicarsi un giocatore che ha disputato una o due buone stagioni la base d’asta parte da almeno 30 milioni di euro. Son sempre più i giocatori che per essere padroni del proprio destino scelgono di arrivare in scadenza di contratto con i propri club senza rinnovare così da poter valutare tutte le possibili offerte senza doversi preoccupare delle mire economiche dei propri club. Dando vita così a un modello che si avvicina a quello delle Free Agency NBA, anticipando un cambiamento in corso nel mondo del calcio. Non sono più le società ad avere in mano le redini ma spesso e volentieri sono Agenti e Calciatori ad avere il coltello dalla parte del manico. Quando in giocatore in scadenza si presenta dal proprio club impugnando un’offerta da parte di un’altra squadra c’è ben poco che la società può fare per trattenerlo. In un mondo in cui le proprietà dei club son sempre più in mano ai fondi e sempre meno in mano a presidenti autoctoni la presenza di figure dirigenziali forti diventa necessaria per una buona gestione della squadra. Siamo quindi di fronte a una sempre più marcata distinzione tra club di Serie A (che possono permettersi grandi investimenti senza conseguenze) e club di Serie B (che devono affidarsi al mercato dei parametri zero per non violare le norme imposte dalla UEFA).

Yahya Acerbi