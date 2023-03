Da Maggiore a Daniliuc, quanti incroci con Salerno E quella suggestione Paulo Sousa per il post-Sinisa

In classifica sono separate da 10 punti. Eppure, i punti di contatto sono più di quelli che si possano immaginare. Anche perché la Salernitana ha provato a seguire il percorso dei rossoblù dopo il ritorno in serie A. Domani, all’Arechi, ci sarà un Bologna in cerca di punti per l’Europa, al cospetto di una Salernitana che sulle ali dell’entusiasmo spiegate con il pari di San Siro va a caccia di punti salvezza e continuità sotto la guida di Paulo Sousa. Già, Sousa: il tecnico che, a inizio stagione, fu avvistato a due gare dei rossoblù e nell’elenco dei possibili sostituti di Mihajlovic: solo che poi sono cresciute le quotazioni di Ranieri, De Zerbi e Motta, l’uomo della svolta. La Salernitata è stata un’avversaria diretta dei rossoblù nell’ultimo mercato. A partire dall’affare Giulio Maggiore, centrocampista a lungo trattato anche dai rossoblù con lo Spezia, ma che poi ha preferito l’offerta granata, fuori mercato per i dirigenti bolognesi: 1,2 milioni netti di ingaggio e considerate le 12 presenze (senza gol o assist), sotto le Due Torri questo è un affare sfumato che non ha lasciato rimpianti, specie considerato che al suo posto è arrivato Ferguson (per 3,5 milioni contro i 5 pagati dai granata per l’ex Spezia). Qualche rimpianto in più lo hanno lasciato Lovato e Daniliuc, due difensori di prospettiva a lungo inseguiti da Sartori. Nel primo caso, fece la differenza la cessione di Ederson all’Atalanta, mentre nel secondo i 5 milioni messi sul piatto con il Nizza da parte dei granata, mentre il Bologna ha preso per 1,8 Sosa e per 8 Lucumì: la Salernitana, invece, per il doppio affare, ha investito quasi 12 milioni. E i granata hanno tenuto duro anche per Bohinen, Coulibaly e Bonazzoli (riscattato per 5 milioni dalla Samp), giocatori cercati in estate da Sartori, ma senza trovare le condizioni giuste. E allora dentro Moro e Zirkzee.

Che la Salernitana abbia guardato all’operato del Bologna lo racconta il fatto che nell’ultimo campionato ha puntato su Sabatini per arrivare a una salvezza miracolosa, salvo poi separarsi dall’uomo mercato per vedute differenti su rinnovi e investimenti: quel Sabatini che andò in rottura con l’ambiente rossoblù. Ma Salerno è pure la piazza che consentì a Marco Di Vaio di esplodere come calciatore: 21 gol nell’anno della promozione in A (97-98) e 12 in quella successiva. Che sul finire della carriera abbia messo radici a Bologna scrivendo la storia recente da calciatore prima e da dirigente poi è storia, nonché l’ennesimo incrocio di questo Salernitana-Bologna.

Marcello Giordano