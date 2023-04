Da Skorupski a Orso: è una Signora occasione

di Giacomo Guizzardi

È la serata di gala: quella da non sbagliare, quella tramite la quale porre le basi per uno sprint finale, collettivo e personale, che sia all’altezza. Bologna-Juventus è la partita giusta per molti rossoblù per tornare ad accarezzare quell’ideale di continuità e di risultati che è andato sbiadendosi dopo la sconfitta di quasi dieci giorni fa al Bentegodi. A cominciare da Skorupski: il polacco si è reso protagonista di un errore grave a Verona, e questa sera, con il compagno di Nazionale Szczesny dall’altra parte del campo, è chiamato a riscattarsi. Lo stesso vale per un reparto difensivo, quello rossoblù, che ha iniziato a mostrare qualche crepa. Nulla di grave, per Motta, ma deve essere un aspetto da non sottovalutare: Posch è apparso in riserva contro Milan ed Hellas, la gara di questa sera è il test chiave per capire se l’austriaco si è messo alle spalle la fisiologica stanchezza accumulata negli ultimi mesi. Se l’ex Hoffenheim agirà a destra, a sinistra ci sarà Kyriakopoulos: male a Verona, ma fin qui l’ex Sassuolo ha sempre offerto prestazioni di livello. Dalla sua parte agirà Cuadrado: è sulle fasce che si giocherà la gara di oggi. In mezzo conferme per Soumaoro e Lucumì, così come per Schouten davanti alla difesa: è il motore del gioco di Motta, chiamato ad alzare il livello anche quando di fronte ai rossoblù si presentano squadre che tendono a chiudersi, come potrebbe essere per i bianconeri questa sera.

Per scardinare la cassaforte di Max Allegri – apparsa, in verità, non esattamente inespugnabile – servirà la proprietà di palleggio di Moro e la tenacia, la determinazione di Dominguez, in gol contro l’Hellas e tra i pochi ‘salvabili’ del naufragio veronese.

La voglia di riscatto, però, è da ricercarsi soprattutto nel reparto avanzato: contro la Juventus, in un match non facile, c’è da testare la tenuta di Ferguson, che agirà con ogni probabilità da esterno alto di sinistra. In alternativa? Kyriakopoulos davanti, con Cambiaso terzino.

Poi c’è Barrow: sostituito all’intervallo venerdì scorso, il gambiano sembrava essersi ritrovato, nonostante qualche affanno. La gara del Bentegodi ha messo a nudo le sue difficoltà: l’ex Atalanta, contro la difesa a 3 della Juventus, dovrà essere abile a non farsi ingabbiare e, agendo da prima punta, servirà la sua capacità di giostrare anche sulla sinistra per togliere riferimenti alla Juve. Infine Orsolini: grida vendetta il tap-in sbagliato a Verona, ma ora c’è il suo passato – seppur fugace – sul cammino del numero 7 del Bologna, che non gioca titolare dal 6 marzo. Ricca occasione, anzi: è una Signora occasione.