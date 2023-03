Da Tokyo è diventata disciplina olimpica Boom di tesserati: in Italia sono 48mila

Si chiama Fasi la Federazione di arrampicata sportiva italiana. Ha il fine di promuovere la pratica di questo avvincente sport e coordinarne le attività dilettantistiche e agonistiche in tutta Italia. È affiliata alla International Federation of Sport Climbing (Ifsc).

Il tutto nasce 38 anni fa, per l’esattezza era il 5 luglio 1985, quando i più abili scalatori si diedero appuntamento in Valle Stretta a Bardonecchia per dirimere definitivamente il dilemma. Ossia chi fosse il più forte in parete, in un confronto che annullasse il rischio per esaltare al contempo le difficoltà.

Nacque così l’arrampicata sportiva con le sue regole, i suoi sistemi di valutazione e le varie competizioni.

La Fasi è una delle federazioni sportive che in questi anni è cresciuta maggiormente: nel 2019 il tesseramento è stato chiuso con oltre 40mila tesserati. Attualmente a livello nazionale vanta ben 48.023 tesserati, in Emilia-Romagna sono addirittura 6.918, di cui 968 a Bologna e provincia (www.federclimb.it).

Matteo Alvisi