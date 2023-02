Da ’Tomi’ a Hickey quante plusvalenze

E’ probabile che il Bologna, in estate, almeno una pedina dovrà venderla. Ma aspettando di definire le partite dei rinnovi di Orsolini e Dominguez, non è Ferguson l’uomo da sacrificare, anche perché Lewis può valere molto più dei 9 milioni di euro prospettati dall’agente. Basti pensare alle ultime cessioni di peso del Bologna: Tomiyasu ceduto all’Arsenal per 20 milioni più 3 di bonus, dopo essere arrivato per circa 8,5 milioni. Theate, arrivato per 6,5 milioni, al Rennes per 20 milioni più di bonus e Hickey, acquistato a 1,8, è stato rivenduto al Brentford per 16 milioni più 6 di bonus. Svanberg (acquistato per 5 e venduto a 10 più bonus fino a 15 al Wolfsburg) e Verdi, arrivato per 1,5 e ceduto al Napoli per 25, di cui 6 versati al Milan.